Могут ли мобилизовать абитуриентов во время вступительной кампании - разъяснение юриста

Лекция в вузе. Фото: google.com

Несмотря на войну, в Украине начинается вступительная кампания. Как и в прошлом году, украинские старшеклассники будут поступать в вузы по результатам Национального мультипредметного теста (НМТ).

В то же время в стране продолжается всеобщая мобилизация. Могут ли вручить повестку абитуриенту, поступающему в вуз этим летом, рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько, управляющий партнер юридической компании Winner.

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Повестка для абитуриента

По словам юриста, теоретически абитуриент может получить повестку — мобилизовать могут граждан в возрасте от 18 до 60 лет, пригодных для исполнения воинской обязанности.

"Но здесь есть вопросы: куда студент поступил, сколько ему лет, является он призывником или военнообязанным — потому что это разные понятия. Например, в Указе Президента "Об общей мобилизации" и в Законе о "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорится о призыве военнообязанных, резервистов, а не призывников", — говорит Ясько.

Студент и отсрочка

При этом юрист напоминает, что право на отсрочку предоставляется студентам только на время обучения (в течение времени, когда они находятся в соответствующем статусе, то есть до получения дипломов), если у них есть подтверждающие документы.

"То есть студенту, которому закончил бакалаврат и является абитуриентом в магистратуру, могут вручить повестку для уточнения данных и разбираться с ним дальше уже в ТЦКСП", — объяснил Игорь Ясько.

Принудительная мобилизация

Также Ясько напомнил, что существует важный нюанс: мужчины призывного возраста и женщины не могут быть принудительно мобилизованы, если не проходили срочную службу (для женщин службу по контракту) и не имеют статуса военнообязанных.

"Но они могут добровольно подписать контракт", — отметил адвокат.

Напомним, ранее юрист рассказал, какими могут быть последствия уменьшения возраста призывников с 27 до 25 лет.

Также Новини.LIVE сообщали, кому в этом году нужно немедленно встать на военный учет и как правильно оформить отсрочку в ТЦК.