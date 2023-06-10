Можно ли мобилизовать чиновников и депутатов - что говорит закон

79-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Фото: dshv.mil.gov.ua

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, но призвать на военную службу можно не всех. Адвокат Игорь Ясько, управляющий партнер юридической компании Winner, рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE, представители каких профессий не подлежат мобилизации.

Подробности

Как объяснил юрист, по закону не могут быть мобилизованы научные, научно-педагогические, педагогические работники. Но чтобы быть освобожденными от мобилизации, они должны работать по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования.

Читайте также:

"Также забронированы работники органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также работники определенных предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, броня есть у народных депутатов Украины", — добавил Игорь Ясько.

Мобилизация женщин

На протяжении ближайших трех лет женщины не будут подлежать обязательной мобилизации, напоминает юрист.

"Но после 2026 года женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования, получив медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных" ", — отметил Ясько.

Напомним, ранее Игорь Ясько рассказал, когда могут мобилизовать ограниченно пригодных и могут ли вручить повестку абитуриенту, поступающему в вуз в этом году.

Также юристы разъяснили, кому нельзя вручать повестку на улице и что грозит за отказ от мобилизации во время военного положения.

Кроме того, Новини.LIVE рассказали, как нужно действовать тем, кого пытаются мобилизовать, невзирая на наличие отсрочки.