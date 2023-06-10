Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Женщины, ученые и депутаты: юрист рассказал, кого не могут мобилизовать в 2023 году arrow

Женщины, ученые и депутаты: юрист рассказал, кого не могут мобилизовать в 2023 году

10 июня 2023 22:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Можно ли мобилизовать чиновников и депутатов - что говорит закон
79-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Фото: dshv.mil.gov.ua
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, но призвать на военную службу можно не всех. Адвокат Игорь Ясько, управляющий партнер юридической компании Winner, рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE, представители каких профессий не подлежат мобилизации.

Подробности

Как объяснил юрист, по закону не могут быть мобилизованы научные, научно-педагогические, педагогические работники. Но чтобы быть освобожденными от мобилизации, они должны работать по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования.

Читайте также:

"Также забронированы работники органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также работники определенных предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, броня есть у народных депутатов Украины", — добавил Игорь Ясько.

Мобилизация женщин

На протяжении ближайших трех лет женщины не будут подлежать обязательной мобилизации, напоминает юрист.

"Но после 2026 года женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования, получив медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных" ", — отметил Ясько.

Напомним, ранее Игорь Ясько рассказал, когда могут мобилизовать ограниченно пригодных и могут ли вручить повестку абитуриенту, поступающему в вуз в этом году.

Также юристы разъяснили, кому нельзя вручать повестку на улице и что грозит за отказ от мобилизации во время военного положения.

Кроме того, Новини.LIVE рассказали, как нужно действовать тем, кого пытаются мобилизовать, невзирая на наличие отсрочки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас