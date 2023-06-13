Могут ли вручить повестку между магистратурой и бакалавратом

Студенты и абитуриенты ХНУ им. В.Каразина. Фото: facebook.com/Karazin.University

Согласно закону, студенты во время учебы не призываются на военную службу. Однако если вы хотите продолжить образование после бакалаврата, в вашей жизни возникает период, когда вы формально на время перестаете быть студентом.

Могут ли вручить повестку человеку, который закончил бакалаврат и поступает в магистратуру, Новини.LIVE спросили у адвоката Игоря Ясько, управляющего партнера юридической компании Winner.

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Отсрочка для студентов

Как отмечает Ясько, в этом вопросе есть две стороны — возраст и статус человека.

"Сразу отмечу, что сейчас мы говорим только о законе — потому что на практике нередко встречаются случаи нарушения работниками ТЦК прав призывников и военнообязанных. А по закону, согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные — соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования", — отметил юрист.

Таким образом, в тот период, когда человек еще не является или уже перестал быть студентом, у него отсутствуют основания для отсрочки.

"В период между окончанием степени бакалавра и началом обучения на степень магистра есть два месяца, в течение которых молодой человек может получить повестку для уточнения данных в местный ТЦК и СП, к которому он прикреплен как призывник — если он не заканчивал специальную кафедру и не проходил срочную службу ", — подчеркнул Ясько.

Призывник или военнообязанный?

Адвокат напоминает, что призывник и военнообязанный — это два разных статуса. Значительная часть украинских студентов находятся в статусе призывников.

"Это важный нюанс, поскольку ТЦК ведут два отдельных учета — призывников и военнообязанных. До 27 лет (а если президент подпишет изменения в закон, принятые Верховной Радой — до 25 лет) мужчины, не проходившие срочную службу или ее альтернативы, числятся в реестре призывников и имеют так называемое "приписное", а не военный билет", — пояснил Игорь Ясько.

Он подчеркивает, что это разные правовые категории, и мобилизовать принудительно могут только лиц, имеющих статус военнообязанных, о чем указано как в законе, так и в Указе об общей мобилизации.

Когда студент становится военнообязанным

Статус призывника мужчины получают с того года, в котором им исполнилось 17. В этот момент они получают приписку к призывным участкам в ТЦК и СП, что подтверждается приписным удостоверением.

"Если у призывника нет отсрочки, он призывается на срочную службу, а после ее окончания получает статус военнообязанного. Или же он становится военнообязанным после окончания военных кафедр в вузе или по достижении предельного возраста, определенного законом (27 лет, или, согласно, с новым законом, 25 лет)", — разъяснил Ясько.

Чтобы перейти в новый статус, призывник должен пройти ВВК и получить новый военно-учетный документ — временное удостоверение военнообязанного. И только после этого он считается военнообязанным и уже может быть принудительно мобилизованным, отмечает юрист.

Повестку вручат, но не мобилизуют

Таким образом, например, 21-летний абитуриент, который поступает после бакалаврата в магистратуру и при этом не проходил срочную службу, не заканчивал военную кафедру и имеет статус призывника, не может быть принудительно мобилизован в ряды ВСУ по общей мобилизации.

"Но он может получить повестку в ТЦК для уточнения данных, поскольку временно потерял отсрочку от призыва на срочную службу (она пока что не проводится, а значит, мужчина останется в статусе призывника до наступления предельного возраста пребывания на таком учете)", — подчеркнул Ясько.

Ранее Игорь Ясько объяснил, кого не могут мобилизовать в 2023 году.

Также юристы рассказали, что делать, если повестку вручили человеку с инвалидностью.

Напомним, с 1 июня в Украине изменились правила прохождения ВВК.