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Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

13 червня 2023 11:54
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Медкомісію військовозобов'язані проходитимуть по-новому — у ТЦК розкрили деталі
Військовозобов'язаний проходить медичну комісію. Фото: Anna Fil/DW
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні змінилися правила проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). З 1 червня медичні комісії не будуть розташовуватися в РТЦК (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки), а будуть працювати безпосередньо в лікувальних закладах.

Про це розповів начальник Харківського ТЦК та СП Володимир Арап.

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За його словами, військовозобов'язані проходитимуть ВЛК за новою схемою і відбуватимуться цілих дві перевірки у лікарів:

1. Лікарська комісія в поліклініці.

2. Огляд лікаря в навчальному центрі після мобілізації. 

 

Як українські військовозобов'язані проходитимуть медогляд
Володимир Арап. Фото: kharkivoda.gov.ua

"На кожен район визначено лікарню, в якій в окремому приміщенні лікарі оглядатимуть військовозобов'язаних, яких привозитимуть для проходження медичних комісій. Тут робитимуть все — від здавання аналізів до завершення медичного огляду", — пояснив військовий.

Для контролю після такої комісії мобілізованих будуть оглядати лікарі в навчальних центрах.

Арап наголосив, що військовозобов'язаних в обов'язковому порядку будуть оглядати і в поліклініці, і в навчальному центрі. І лише тоді буде прийматися остаточне рішення: якщо особа має хвороби, які не дозволяють проходити військову службу, її не мобілізуватимуть.

"Після того, як людина пройде огляд у нас, ми людину вивозимо до навчальних центрів, полігонів. Там військовозобов'язаних оглядає лікар. Усі люди мають певні недоліки зі здоров'ям, у нас ідеально здорових людей немає. Є наказ міністра оборони №402, де чітко прописано, який діагноз дозволяє служити, який — ні", — уточнив Арап.

Щоправда, поки що не зрозуміло, чи передбачена процедура демобілізації осіб, яким у поліклініці занизили стан захворювань та мобілізували на полігони та навчальні центри.

Раніше ми повідомляли, які обстеження військовозобов'язаний повинен пройти обов'язково, які фахівці повинні його оглянути та який порядок оскарження ВЛК

Нагадаємо, ми писали, коли обмежено придатні особи в Україні повинні проходити військово-лікарську комісію. 

Також ми повідомляли, як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби. 

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