Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось arrow

Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

13 июня 2023 11:54
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Медкомиссию военнообязанные будут проходить по-новому — в ТЦК раскрыли детали
Военнообязанный проходит медицинскую комиссию. Фото: Anna Fil/DW
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине изменились правила прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). С 1 июня медицинские комиссии не будут размещаться в РТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки), а будут работать непосредственно в лечебных учреждениях.

Об этом рассказал начальник Харьковского ТЦК и СП Владимир Арап.

Читайте также:

По его словам, военнообязанные будут проходить ВВК по новой схеме и будут осуществляться целых две проверки у врачей:

1. Врачебная комиссия в поликлинике.

2. Осмотр врача в учебном центре после мобилизации.

 

Как украинские военнообязанные будут проходить медосмотр
Владимир Арап. Фото: kharkivoda.gov.ua

"На каждый район определена больница, в которой в отдельном помещении врачи будут осматривать военнообязанных, которых будут привозить для прохождения медицинских комиссий. Здесь будут делать все — от сдачи анализов до завершения медицинского осмотра", — пояснил военный.

Для контроля после такой комиссии мобилизованных будут осматривать врачи в учебных центрах.

Арап подчеркнул, что военнообязанных в обязательном порядке будут осматривать и в поликлинике, и в учебном центре. И только тогда будет приниматься окончательное решение: если у человека есть болезни, не позволяющие проходить военную службу, его не будут мобилизовать.

"После того, как человек пройдет осмотр у нас, мы человека вывозим в учебные центры, полигоны. Там военнообязанных осматривает врач. Все люди имеют определенные недостатки со здоровьем, у нас идеально здоровых людей нет. Есть приказ министра обороны №402 , где четко прописано, какой диагноз позволяет служить, какой — нет", — уточнил Арап.

Правда, пока неясно, предусмотрена ли процедура демобилизации лиц, которым в поликлинике занизили состояние заболеваний и мобилизовали на полигоны и учебные центры.

Ранее мы сообщали, какие обследования военнообязанный должен пройти обязательно, какие специалисты должны его осмотреть и каков порядок обжалования ВВК.

Напомним, мы писали, когда ограниченно подходящие лица в Украине должны проходить военно-врачебную комиссию.

Также мы сообщали, как подготовиться к прохождению ВВК, если есть серьезные заболевания.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас