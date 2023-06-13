Медкомиссию военнообязанные будут проходить по-новому — в ТЦК раскрыли детали

Военнообязанный проходит медицинскую комиссию. Фото: Anna Fil/DW

В Украине изменились правила прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). С 1 июня медицинские комиссии не будут размещаться в РТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки), а будут работать непосредственно в лечебных учреждениях.

Об этом рассказал начальник Харьковского ТЦК и СП Владимир Арап.

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По его словам, военнообязанные будут проходить ВВК по новой схеме и будут осуществляться целых две проверки у врачей:

1. Врачебная комиссия в поликлинике.

2. Осмотр врача в учебном центре после мобилизации.

Владимир Арап. Фото: kharkivoda.gov.ua

"На каждый район определена больница, в которой в отдельном помещении врачи будут осматривать военнообязанных, которых будут привозить для прохождения медицинских комиссий. Здесь будут делать все — от сдачи анализов до завершения медицинского осмотра", — пояснил военный.

Для контроля после такой комиссии мобилизованных будут осматривать врачи в учебных центрах.

Арап подчеркнул, что военнообязанных в обязательном порядке будут осматривать и в поликлинике, и в учебном центре. И только тогда будет приниматься окончательное решение: если у человека есть болезни, не позволяющие проходить военную службу, его не будут мобилизовать.

"После того, как человек пройдет осмотр у нас, мы человека вывозим в учебные центры, полигоны. Там военнообязанных осматривает врач. Все люди имеют определенные недостатки со здоровьем, у нас идеально здоровых людей нет. Есть приказ министра обороны №402 , где четко прописано, какой диагноз позволяет служить, какой — нет", — уточнил Арап.

Правда, пока неясно, предусмотрена ли процедура демобилизации лиц, которым в поликлинике занизили состояние заболеваний и мобилизовали на полигоны и учебные центры.

Ранее мы сообщали, какие обследования военнообязанный должен пройти обязательно, какие специалисты должны его осмотреть и каков порядок обжалования ВВК.

Напомним, мы писали, когда ограниченно подходящие лица в Украине должны проходить военно-врачебную комиссию.

Также мы сообщали, как подготовиться к прохождению ВВК, если есть серьезные заболевания.