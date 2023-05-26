Чи можуть в Україні мобілізувати опікунів та піклувальників

Військовий квиток. Фото: УНІАН

В Україні є люди, які доглядають за родичами під час широкомасштабної збройної агресії РФ, однак деякі з них роблять це без оформлення офіційних статусів. Саме таких осіб не можуть мобілізувати. Загалом існує два види статусів — це опікунство та піклування.

Про це повідомляє ТСН.

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Мобілізація опікунів чи піклувальників

Якщо інвалідність людини, якою опікаються, визнана судом, то мобілізувати опікунів чи піклувальників не можуть. До того ж призову до ЗСУ не підлягають ті громадяни, які постійно доглядають за людьми з інвалідністю I групи.

Інакша ситуація виникає з тими, хто доглядає за особами II групи інвалідності чи тими, хто потребує постійного нагляду за результатами медико-соціальної експертної або лікарсько-консультативної комісії. Їх піклувальників чи опікунів не можуть мобілізувати лише тоді, якщо крім них більше немає кому дбати про близьких.

Як оформити постійний догляд

Отримати статус піклування або патронажу найлегше. Для цього не потрібне судове рішення. Літня особа, яка не має психічних розладів та не є повністю недієздатною, повинна сама написати заяву.

Для цього потрібні такі документи:

заява від пенсіонера з проханням про призначення йому піклувальника;

копія паспорта;

довідка про реєстрацію місця проживання;

документи, що підтверджують право власності на майно або право користування майном;

довідка лікарської комісії, яка підтверджує необхідність догляду за літньою людиною;

довідка про стан здоров'я особи, яка бажає здійснювати догляд.

Нагадаємо, в Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 18 серпня, а це означає, що чоловіки призовного віку й надалі отримуватимуть повістки й можуть бути призвані на службу в ЗСУ. Крім того, у законодавство внесено зміни щодо військового обліку та оповіщення громадян.

Також ми писали, кого не можуть призвати на службу в армію навіть за власним бажанням.

Додамо, студенти мають відстрочку від мобілізації навіть під час воєнного стану. Проте навіть ця категорія чоловіків отримує повістки. Більше того є певні нюанси, за яких їх можуть призвати до лав ЗСУ.