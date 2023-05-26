Могут ли в Украине мобилизовать опекунов и попечителей

Военный билет. Фото: УНИАН

В Украине есть люди, которые присматривают за родственниками во время широкомасштабной вооруженной агрессии РФ, однако некоторые из них делают это без оформления официальных статусов. Именно таких лиц не могут мобилизовать. В целом существует два вида статусов — это опекунство и попечительство.

Об этом сообщает ТСН.

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Мобилизация опекунов или попечителей

Если инвалидность человека, которым опекаются, признана судом, то мобилизовать опекунов или попечителей не могут. К тому же призыву в ВСУ не подлежат граждане, которые постоянно ухаживают за людьми с инвалидностью I группы.

Иная ситуация возникает с теми, кто ухаживает за лицами II группы инвалидности или теми, кто нуждается в постоянном присмотре по результатам медико-социальной экспертной или врачебно-консультативной комиссии. Их попечителей или опекунов не могут мобилизовать только тогда, если кроме них больше некому заботиться о близких.

Как оформить постоянный уход

Получить статус попечительства или патронажа легче всего. Для этого не требуется судебное решение. Пожилой человек, который не имеет психических расстройств и не является полностью недееспособным, должен сам написать заявление.

Для этого требуются следующие документы:

заявление от пенсионера с просьбой о назначении ему попечителя;

копия паспорта;

справка о регистрации места жительства;

документы, подтверждающие право собственности на имущество или право пользования имуществом;

справка врачебной комиссии, подтверждающая необходимость ухода за пожилым человеком;

справка о состоянии здоровья лица, желающего осуществлять уход.

Напомним, в Украине продлено военное положение и общая мобилизация до 18 августа, а это значит, что мужчины призывного возраста и дальше будут получать повестки и могут быть призваны на службу в ВСУ. Кроме того, в законодательство внесены изменения по военному учету и оповещению граждан.

Также мы писали, кого не могут призвать на службу в армию даже по собственному желанию.

Добавим, студенты имеют отсрочку от мобилизации даже во время военного положения. Однако даже эта категория мужчин получает повестки. Более того, есть определенные нюансы, при которых их могут призвать в ряды ВСУ.