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Захист від інфляції: НБУ пояснив вигоду гривневих депозитів та ОВДП

22 вересня 2023 13:51
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Депозити та ОВДП у гривні — у НБУ пояснили вигоди
Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) пояснили вигоду гривневих депозитів та облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Там наголосили, що вклади та цінні папери у гривні також здатні захистити кошти від інфляції.

Про це інформує пресслужба НБУ.

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Так, зараз середній рівень ставок за гривневими строковими депозитами для населення перебуває на рівні близько 15% річних. Водночас дохідність внутрішніх державних облігацій (ОВДП), які доступні для громадян, навіть вища. Зокрема, за ОВДП, термін розміщення яких один рік, 18-18,5%.

Інфляція в країні у серпні 2023 року знизилася до 8,6% у річному вимірі. При цьому є потенціал для подальшого уповільнення у 2024-2025 роках.

Відтак, поточні ставки за гривневими депозитами та цінними паперами уряду дають можливість захистити грошові заощадження від знецінення через інфляцію. Цьому свідченням є і зацікавленість громадян у гривневих заощадженнях.

Так, у січні–серпні поточного року обсяг строкових вкладів у гривні підвищився на 25,6%, при цьому частка у загальному портфелі — на 4,4 відсоткового пункту, до 34,6%. З них 91% — депозити на термін більш ніж три місяці.

Тоді як рівень доларизації коштів населення упродовж із січня–серпня поточного року скоротився на 1,8 відсоткового пункту, до 33,2%.

"Збереження привабливості гривневих заощаджень і надалі буде пріоритетним завданням Національного банку. Ключовою вимогою до цих інструментів буде можливість населення захистити з їх допомогою гривневі кошти від інфляційного знецінення", — наголосили у Нацбанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк із 16 вересня 2023 року пом’якшив деякі валютні обмеження. Зокрема, вони покликані поліпшити роботу готівкового сегменту валютного ринку.

Також ми писали, що в Україні підвищився попит на іноземну валюту. У серпні 2023 року комерційні банки продали доларів та євро більше, аніж купили. Українці продали готівкової та безготівкової валюти на 1,749 млрд доларів (в еквіваленті) і купили її на 1,898 млрд доларів.

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