Курс валют на 22 вересня — у банках та обмінниках обвалились долар та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на п'ятницю, 22 вересня. Відповідно до нього, євро у купівлі коштує 38,91 грн/євро (-0,27), долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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Курс долара та євро 22 вересня

За цією інформацією, вартість євровалюти у продажу становить 39,30 грн/євро (-0,27), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар подешевшав. У середньому коштує 38,10 грн (-0,23). У купівлі — 37,67 грн (-0,08), в продажу — 38,41 (-0,09). Євро коштує у купівлі 40,42 грн (-0,12), у продажу — 41,32 (-0,17) грн.

ПриватБанк — 37,40 грн (-0,15) — 38,0 грн (-0,10);

Ощадбанк — 38,00 грн (-0,15) — 38,85 (-0,15) грн;

Sense bank — 37,80 грн — 38,70 грн;

Кредобанк — 37,77 грн (-0,19) — 38,28 грн (-0,26);

Укрексімбанк — 37,80 грн (-0,05) — 38,60 грн (-0,05);

Правексбанк — 37,75 грн (-0,10) — 38,30 грн;

Райффайзен Банк — 37,50 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,00 грн (-0,25), у продажу — 38,20 (-0,20). Євро у купівлі — 40,80 (-0,35) грн, у продажу — 41,15 (-0,25).

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Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.

Також ми писали, що Національний банк посилив вимоги до фінансового моніторингу. Тепер банки зобов'язані реагувати на випадки перевищення максимальних сум фінансових операцій.