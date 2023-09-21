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В банках и обменниках обвалился доллар: курс валют на 22 сентября

21 сентября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 22 сентября — в банках и обменниках обвалились доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) установили официальный курс валют на пятницу, 22 сентября. Согласно ему, евро в покупке стоит 38,91 грн/евро (-0,27), доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Курс доллара и евро 22 сентября

По этой информации, стоимость евровалюты в продаже составляет 39,30 грн/евро (-0,27), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар подешевел. В среднем стоит 38,10 грн (-0,23). В покупке — 37,67 грн (-0,08), в продаже — 38,41 (-0,09). Евро стоит в покупке 40,42 грн (-0,12), в продаже — 41,32 (-0,17) грн.

  • ПриватБанк — 37,40 грн (-0,15) — 38,0 грн (-0,10);
  • Ощадбанк — 38,00 грн (-0,15) — 38,85 (-0,15) грн;
  • Sense bank — 37,80 грн — 38,70 грн;
  • Кредобанк — 37,77 грн (-0,19) — 38,28 грн (-0,26);
  • Укрэксимбанк — 37,80 грн (-0,05) — 38,60 грн (-0,05);
  • Правэксбанк — 37,75 грн (-0,10) — 38,30 грн;
  • Райффайзен Банк — 37,50 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,00 грн (-0,25), в продаже — 38,20 (-0,20). Евро в покупке — 40,80 (-0,35) грн, в продаже — 41,15 (-0,25).

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Что еще стоит знать

Напомним, НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был больше против июля на 21,7%.

Также мы писали, что Национальный банк ужесточил требования к финансовому мониторингу. Теперь банки обязаны реагировать на случаи превышения максимальных сумм финансовых сделок.

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