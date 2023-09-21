Курс валют на 22 сентября — в банках и обменниках обвалились доллар и евро

В банках и обменниках обвалился доллар: курс валют на 22 сентября
В Национальном банке Украины (НБУ) установили официальный курс валют на пятницу, 22 сентября. Согласно ему, евро в покупке стоит 38,91 грн/евро (-0,27), доллар остается неизменным — 36,56 грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Курс доллара и евро 22 сентября
По этой информации, стоимость евровалюты в продаже составляет 39,30 грн/евро (-0,27), доллара — 36,93 грн.
На наличном рынке доллар подешевел. В среднем стоит 38,10 грн (-0,23). В покупке — 37,67 грн (-0,08), в продаже — 38,41 (-0,09). Евро стоит в покупке 40,42 грн (-0,12), в продаже — 41,32 (-0,17) грн.
- ПриватБанк — 37,40 грн (-0,15) — 38,0 грн (-0,10);
- Ощадбанк — 38,00 грн (-0,15) — 38,85 (-0,15) грн;
- Sense bank — 37,80 грн — 38,70 грн;
- Кредобанк — 37,77 грн (-0,19) — 38,28 грн (-0,26);
- Укрэксимбанк — 37,80 грн (-0,05) — 38,60 грн (-0,05);
- Правэксбанк — 37,75 грн (-0,10) — 38,30 грн;
- Райффайзен Банк — 37,50 грн — 38,20 грн.
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,00 грн (-0,25), в продаже — 38,20 (-0,20). Евро в покупке — 40,80 (-0,35) грн, в продаже — 41,15 (-0,25).
Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.
Что еще стоит знать
Напомним, НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был больше против июля на 21,7%.
Также мы писали, что Национальный банк ужесточил требования к финансовому мониторингу. Теперь банки обязаны реагировать на случаи превышения максимальных сумм финансовых сделок.