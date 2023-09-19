Курс валют на 20 вересня — у банках подорожчав долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на середу, 20 вересня. Згідно з ним, євро у купівлі коштує 39,09 грн/євро (+0,11), долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на порталі НБУ.

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Курс долара та євро на 20 вересня

За цією інформацією, вартість євровалюти у продажу становить 39,47 грн/євро (+0,10), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар продовжує дорожчати. У середньому коштує 38,43 грн. У купівлі — 37,82 грн (+0,16), в продажу — 38,57 (+0,16). Євро коштує у купівлі 40,53 грн (+0,15), у продажу — 41,48 (+0,16) грн.

ПриватБанк — 37,65 грн (+0,26) — 38,25 грн (+0,26);

Ощадбанк — 37,75 грн (-0,10) — 38,60 грн (-0,15);

Sense bank — 37,90 грн (+0,10) — 38,40 грн (+0,10);

Кредобанк — 38,01 грн (+0,10) — 38,74 грн (+0,20);

Укрексімбанк — 37,80 грн (+0,15) — 38,60 грн (+0,15);

Правексбанк — 37,85 грн — 38,40 грн (+0,25);

Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,30 грн (-0,10).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,30 грн (-0,04), у продажу — 38,55 (+0,00). Євро у купівлі — 41,20 (+0,10) грн, у продажу — 41,50 (+0,10).

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Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк із 16 вересня 2023 року пом’якшив деякі валютні обмеження. Зокрема, вони покликані поліпшити роботу готівкового сегменту валютного ринку.

Також ми писали, що в Україні підвищився попит на іноземну валюту. У серпні 2023 року комерційні банки продали доларів та євро більше, аніж купили. Українці продали готівкової та безготівкової валюти на 1,749 млрд доларів (в еквіваленті) і купили її на 1,898 млрд доларів.