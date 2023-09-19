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У банках різко подорожчав долар: курс валют на 20 вересня

19 вересня 2023 23:05
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Курс валют на 20 вересня — у банках подорожчав долар
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на середу, 20 вересня. Згідно з ним, євро у купівлі коштує 39,09 грн/євро (+0,11), долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на порталі НБУ.

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Курс долара та євро на 20 вересня

За цією інформацією, вартість євровалюти у продажу становить 39,47 грн/євро (+0,10), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар продовжує дорожчати. У середньому коштує 38,43 грн. У купівлі — 37,82 грн (+0,16), в продажу — 38,57 (+0,16). Євро коштує у купівлі 40,53 грн (+0,15), у продажу — 41,48 (+0,16) грн.

  • ПриватБанк — 37,65 грн (+0,26) — 38,25 грн (+0,26);
  • Ощадбанк — 37,75 грн (-0,10) — 38,60 грн (-0,15);
  • Sense bank — 37,90 грн (+0,10) — 38,40 грн (+0,10);
  • Кредобанк — 38,01 грн (+0,10) — 38,74 грн (+0,20);
  • Укрексімбанк — 37,80 грн (+0,15) — 38,60 грн (+0,15);
  • Правексбанк — 37,85 грн — 38,40 грн (+0,25);
  • Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,30 грн (-0,10).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,30 грн (-0,04), у продажу — 38,55 (+0,00). Євро у купівлі — 41,20 (+0,10) грн, у продажу — 41,50 (+0,10).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк із 16 вересня 2023 року пом’якшив деякі валютні обмеження. Зокрема, вони покликані поліпшити роботу готівкового сегменту валютного ринку.

Також ми писали, що в Україні підвищився попит на іноземну валюту. У серпні 2023 року комерційні банки продали доларів та євро більше, аніж купили. Українці продали готівкової та безготівкової валюти на 1,749 млрд доларів (в еквіваленті) і купили її на 1,898 млрд доларів.

 

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