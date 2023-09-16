Валюта в Україні — Нацбанк скасував низку обмежень

Американська валюта у руках. Фото: google.com

Національний банк із 16 вересня 2023 року пом’якшив деякі валютні обмеження. Зокрема, вони покликані поліпшити роботу готівкового сегменту валютного ринку.

Про це інформує пресслужба НБУ.

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Як пояснюють у Нацбанку, скасування деяких валютних обмежень, зокрема, дозволять збільшити можливості отримувати сучасні види реабілітації за межами країни для військовослужбовців, інших категорій населення, які постраждали від бойових дій. Окрім того, пом'якшення покликане створити умови для реструктуризації зовнішніх кредитів держкомпаніями.

Так, з 16 вересня збільшиться пропозиція готівкової іноземної валюти у банках, що посприяє підвищенню стійкості валютного ринку, а також стабілізації очікувань щодо курсу. Уповноважені банки здійснюватимуть операції з продажу клієнтам іноземної валюти в готівковій формі в межах обсягу, який визначать на основі наступних складових:

суми залишків готівкової іноземної валюти на 13 квітня минулого року;

обсягу перевищення купівлі валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, що розраховують, починаючи з вищевказаної дати та протягом наступних операційних чи робочих днів;

120% від обсягу купівлі безготівкової валюти у громадян за всіма іноземними валютами, що розраховують починаючи з 13.04.2022 року та упродовж наступних операційних днів.

Розшириться перелік медичних послуг, для оплати яких громадяни зможуть здійснювати транскордонні перекази, що важливо для відновлення здоров’я людей з інвалідністю, уключаючи учасників бойових дій, які потребують протезування.

Також розблокують платежі за зовнішніми боргами, реструктуризованими за погодженням уряду. НБУ дав змогу держпідприємствам та господарським товариствам (100% акцій держвласності) переказувати гроші за кордон для виконання зобов’язань перед нерезидентом за кредитом чи позикою, що були реструктуризовані на умовах, погоджених урядом. Дозволяється здійснювати інші платежі, пов’язані з обслуговуванням аналогічних зобов’язань.

Це посприяє належному завершенню реструктуризації зовнішнього боргу держустановами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.

Також ми писали, що в Україні підвищився попит на іноземну валюту. У серпні 2023 року комерційні банки продали доларів та євро більше, аніж купили. Українці продали готівкової та безготівкової валюти на 1,749 млрд доларів (в еквіваленті) і купили її на 1,898 млрд доларів.