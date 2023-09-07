Рахунки почнуть блокувати — які суми тепер вважають підозрілими

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Національний банк України (НБУ) посилив вимоги до фінансового моніторингу. Тепер банки зобов'язані реагувати на випадки перевищення максимальних сум фінансових операцій.

Нові норми прописані у постанові НБУ №110, які набули чинності.

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Блокування рахунків

Нацбанк поповнив перелік підозрілих фінансових операцій: регулятор вимагає від банків вважати підозрілим дворазове перевищення максимальної суми фінансової операції, яка була заявлена клієнтами.

Водночас така вимога не поширюється на клієнтів — фізосіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та обсязі з раціональним обґрунтуванням.

Фінустанови повинні упродовж 10 днів з моменту проведення операції зафіксувати та проаналізувати відповідне перевищення з боку клієнта, щоб переконатися у її підозрілості. Якщо це підтвердиться, то рахунок підлягатиме блокуванню.

Яка сума вважатиметься підозрілою

Як пояснюють експерти, максимальну щомісячну суму операцій заявляє сам клієнт, зазначаючи в анкеті, або озвучуючи менеджеру банку під час внесення інформації про нього. Відбувається це в таких випадках:

у момент початкового відкриття банківського рахунку;

під час наступних верифікацій — один-двічі на рік власник рахунку має з'являтися у фінустанову та підтверджувати вихідні дані.

Так, якщо зарплатня 30 тис. грн, людина вказала максимальну суму — 40-45 тис. грн. Якщо клієнт планує зробити велику покупку, то треба вказати максимальну суму пропорційну відповідній купівлі.

При цьому багато фінансистів називають вимоги щодо підозрілих операцій у вигляді дворазового перевищення максимальної суми не обмеженням, а спрощенням фінансового моніторингу.

Так, раніше не було єдиних вимог і вони навіть не озвучувалися людям: якісь банки брали клієнтів "на олівець" із перевищенням на 50%, а якісь — на 80-100%. Тепер же НБУ дав чіткі норми для населення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк суттєво підвищив ліміти за операціями, які не вимагають підтвердження походження коштів, для політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEPs). Ліміти зросли з 200 тис. грн протягом кварталу до 400 тис. грн упродовж місяця. Це одна з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) політично значущих осіб.

Також ми писали, що в Україні підвищився попит на іноземну валюту. У серпні 2023 року комерційні банки продали доларів та євро більше, аніж купили. Українці продали готівкової та безготівкової валюти на 1,749 млрд доларів (в еквіваленті) і купили її на 1,898 млрд доларів.