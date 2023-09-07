Счета начнут блокировать — какие суммы теперь считают подозрительными

Карточка в руках. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к финансовому мониторингу. Теперь банки обязаны реагировать на случаи превышения максимальных сумм финансовых операций.

Новые нормы прописаны в постановлении НБУ №110, вступившие в силу.

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Блокировка счетов

Нацбанк пополнил перечень подозрительных финансовых операций: регулятор требует от банков считать подозрительным двукратное превышение максимальной суммы финансовой операции, заявленной клиентами.

В то же время такое требование не распространяется на клиентов — физлиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и объемы с рациональным обоснованием.

Финучреждения должны в течение 10 дней с момента проведения операции зафиксировать и проанализировать соответствующее превышение со стороны клиента, чтобы убедиться в ее подозрительности. Если это подтвердится, то счет подлежит блокировке.

Какая сумма будет считаться подозрительной

Как объясняют эксперты, максимальную ежемесячную сумму сделок заявляет сам клиент, указывая в анкете, или озвучивая менеджеру банка при внесении информации о нем. Происходит это в следующих случаях:

в момент первоначального открытия банковского счёта;

при последующих верификациях — один-два раза в год владелец счета должен появляться в финучреждение и подтверждать исходные данные.

Так, если зарплата 30 тыс. грн, человек указал максимальную сумму — 40-45 тыс. грн. Если клиент планирует совершить крупную покупку, то нужно указать максимальную сумму пропорциональную соответствующей покупке.

При этом многие финансисты называют требования по подозрительным операциям в виде двукратного превышения максимальной суммы не ограничением, а упрощением финансового мониторинга.

Так, раньше не было единых требований и они даже не озвучивались людям: какие-то банки брали клиентов "на карандаш" с превышением на 50%, а какие — на 80-100%. Теперь НБУ дал четкие нормы для населения.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк существенно повысил лимиты по операциям, не требующим подтверждения происхождения средств для политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEPs). Лимиты выросли с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в течение месяца. Это одно из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) политически значимых лиц.

Также мы писали, что в Украине повысился спрос на инвалюту. В августе 2023 года коммерческие банки продали долларов и евро больше, чем купили. Украинцы продали наличную и безналичную валюту на 1,749 млрд долларов (в эквиваленте) и купили ее на 1,898 млрд долларов.