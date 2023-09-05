Курс валют на 6 вересня — долар знову впав у ціні

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України (НБУ) оприлюднили офіційний курс валют на 6 вересня. Відповідно до нього, євро у купівлі знизився на 26 копійок, коштує 39,22 грн/євро, долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на офіційному сайті Центробанку.

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Курс долара та євро на 6 вересня

За інформацією НБУ, ціна на євровалюту у продажу перебуває на рівні 39,60 грн/євро (-0,26), долара — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку американська валюта надалі дешевшає: у середньому коштує 37,77 грн. У купівлі — 37,24 грн (-0,07), в продажу — 37,92 (-0,10). Євро коштує у купівлі 40,25 (-0,15) грн, у продажу — 41,20 (-0,20) грн.

ПриватБанк — 37,05 грн — 37,65 грн;

УкрСиббанк — 37,20 грн (-0,20) — 37,95 грн (-0,05);

Ощадбанк — 37,40 грн (-0,05) — 38,25 грн (-015);

Укрексімбанк — 37,25 грн (-0,20) — 38,05 грн;

Sense bank — 37,30 грн (-0,20) — 37,80 грн (-0,20);

Райффайзен Банк — 37,30 грн (-0,20) — 38,00 грн (-0,20).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 37,70 грн, у продажу — 37,85 грн. Євро у купівлі — 40,69 грн (-0,13), у продажу — 41,00 (-0,15).

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Що ще варто знати

Нагадаємо, що найбільша державна фінустанова України "ПриватБанк" з початку року встановила новий історичний рекорд із розміру прибутку. Банк отримав 29,7 млрд гривень чистого доходу.

Також ми писали, НБУ у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.