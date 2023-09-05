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Доллар продолжает падать: курс валют на 6 сентября

5 сентября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 6 сентября - доллар снова упал в цене
Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) обнародовали официальный курс валют на 6 сентября. Согласно ему, евро в покупке снизился на 26 копеек, стоит 39,22 грн/евро, доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центробанка.

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По информации НБУ, цена на евровалюту в продаже находится на уровне 39,60 грн/евро (-0,26), доллара — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке американская валюта продолжает дешеветь: в среднем стоит 37,77 грн. В покупке — 37,24 грн (-0,07), в продаже — 37,92 (-0,10). Евро стоит в покупке 40,25 (-0,15) грн, в продаже — 41,20 (-0,20) грн.

  • ПриватБанк — 37,05 грн — 37,65 грн;
  • УкрСиббанк — 37,20 грн (-0,20) — 37,95 грн (-0,05);
  • Ощадбанк — 37,40 грн (-0,05) — 38,25 грн (-015);
  • Укрэксимбанк —  37,25 грн (-0,20) — 38,05 грн;
  • Sense bank — 37,30 грн (-0,20) — 37,80 грн (-0,20);
  • Райффайзен Банк — 37,30 грн (-0,20) — 38,00 грн (-0,20).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,70 грн, в продаже — 37,85 грн. Евро в покупке — 40,69 грн (-0,13), в продаже — 41,00 (-0,15).

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Что еще стоит знать

Напомним, что крупнейшее государственное финучреждение Украины "ПриватБанк" с начала года установило новый исторический рекорд по размеру прибыли. Банк получил 29,7 млрд гривен чистого дохода.

Также мы писали, что НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был больше против июля на 21,7%.

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