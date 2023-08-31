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На ринку чергові коливання: курс долара та євро на 1 вересня

31 серпня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 1 вересня — на ринку чергові коливання
Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 1 вересня 2023 року. Згідно з ним, євро у купівлі впав на 26 копійок, коштує 39,74 грн/євро, долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчить інформації на офіційному сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро на 1 вересня

За даними НБУ, вартість євровалюти у продажу — 40,14 грн/євро (-0,27), долара така ж — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар надалі дешевшає: у середньому коштує 37,96 грн. У купівлі — 37,43 грн (+0,01), в продажу — 38,19 (+0,02). Євро коштує у купівлі 40,77 (+0,01) грн, у продажу — 41,81 (+0,09) грн.

  • ПриватБанк — 37,30 грн (+0,10) — 37,90 грн (+0,10);
  • ТАСкомбанк — 37,50 грн — 38,15 грн (-0,05);
  • Ощадбанк — 37,55 грн (-0,10) — 38,50 грн (-0,15);
  • Укрексімбанк — 37,50 грн (+0,20) — 38,30 грн (+0,20);
  • Sense bank — 37,55 грн (+0,15) — 38,15 грн (+0,05);
  • Райффайзен Банк — 37,50 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 37,88 (-0,11) грн, у продажу — 38,05 (-0,05) грн. Євро у купівлі — 41,25 грн, у продажу — 41,50.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Більше про валюту

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" знову можуть купувати безготівкову валюту через застосунок Приват24. У банку нагадали про ліміти, встановлені Національним банком України (НБУ).

Також ми писали, що громадяни можуть купувати долари та євро у застосунку Monobank за курсом 37,44 грн/$ та 40,89 грн/€ відповідно.

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