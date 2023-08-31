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На рынке очередные колебания: курс доллара и евро на 1 сентября

31 августа 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 1 сентября — на рынке очередные колебания
Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на 1 сентября 2023 года. Согласно ему, евро в покупке упал на 26 копеек, стоит 39,74 грн/евро, доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Нацбанка.

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Курс доллара и евро на 1 сентября

По данным НБУ, стоимость евровалюты в продаже — 40,14 грн/евро (-0,27), доллара такая же — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке доллар продолжает дешеветь: в среднем стоит 37,96 грн. В покупке — 37,43 грн (+0,01), в продаже — 38,19 (+0,02). Евро стоит в покупке 40,77 (+0,01) грн, в продаже — 41,81 (+0,09) грн.

  • ПриватБанк — 37,30 грн (+0,10) — 37,90 грн (+0,10);
  • ТАСкомбанк — 37,50 грн — 38,15 грн (-0,05);
  • Ощадбанк — 37,55 грн (-0,10) — 38,50 грн (-0,15);
  • Укрэксимбанк — 37,50 грн (+0,20) — 38,30 грн (+0,20);
  • Sense bank — 37,55 грн (+0,15) — 38,15 грн (+0,05);
  • Райффайзен Банк — 37,50 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,88 (-0,11) грн, в продаже — 38,05 (-0,05) грн. Евро в покупке — 41,25 грн, в продаже — 41,50.

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Больше о валюте

Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" снова могут покупать безналичную валюту через приложение24. В банке напомнили о лимитах, установленных Национальным банком Украины (НБУ).

Также мы писали, что граждане могут покупать доллары и евро в приложении Monobank по курсу 37,44 грн/$ и 40,89 грн/€ соответственно.

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