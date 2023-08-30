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ПриватБанк поновив продаж валюти онлайн: який пропонує курс

30 серпня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк знову продає валюту онлайн — який курс
Застосунок Приват 24. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" знову можуть купувати безготівкову валюту через застосунок Приват24. У банку нагадали про ліміти, встановлені Національним банком України (НБУ).

Про це поінформували у пресцентрі банку.

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Зазначається, що громадяни можуть купувати іноземну валюту для зарахування на валютні банківські картки та рахунки. Водночас, враховані вимоги Нацбанку, тому діє ліміт на проведення відповідних фінансових операцій. Сума, доступна для обміну, не повинна перевищувати 50 тис. гривень на календарний місяць.

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, валюта клієнтам доступна за поточним картковим курсом фінустанови.

  • долар у купівлі — 36,56 грн/$, у продажу — 37,45 грн/$;
  • євро у купівлі — 39,516 грн/€, у продажу — 41,49 грн/€.

Як придбати безготівкову валюту

Клієнти банку можуть купити іноземну валюту у мобільному застосунку Приват24. Для цього потрібно:

  • зайти у меню "Перекази на картки";
  • обрати гривневу картку;
  • набрати необхідну суму;
  • натиснути "Купити USD".

У разі, якщо нема валютної картки, можна оформити інтернет-картку. Послуга доступна у Приват24 без необхідності відвідування відділення банку.

Більше про валюту

Нагадаємо, громадяни можуть купувати долари та євро у застосунку Monobank за курсом 37,44 грн/$ та 40,89 грн/€ відповідно.

Також ми писали, що на готівковому ринку долар різко подешевшав: у середньому коштує 37,89 грн. У купівлі — 37,48 грн (-0,15), в продажу — 38,28 (-0,18). Євро коштує у купівлі 40,64 (-0,16) грн, у продажу — 41,74 (-0,14) грн.

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