ПриватБанк снова продает валюту онлайн — какой курс

Приложение Приват 24. Фото: google.com

Клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" снова могут покупать безналичную валюту через Приват24. В банке напомнили о лимитах, установленных Национальным банком Украины (НБУ).

Об этом сообщили в пресс-центре банка.

Читайте также:

Продажа валюты онлайн в Приват24

Отмечается, что граждане могут покупать иностранную валюту для зачисления на валютные банковские карты и счета. В то же время учтены требования Нацбанка, поэтому действует лимит на проведение соответствующих финансовых операций. Сумма, доступная для обмена, не должна превышать 50 тысяч гривен в календарный месяц.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, валюта клиентам доступна по текущему карточному курсу финучреждения.

доллар в покупке — 36,56 грн/$, в продаже — 37,45 грн/$;

евро в покупке — 39,516 грн/€, в продаже — 41,49 грн/€.

Как приобрести безналичную валюту

Клиенты банка могут купить иностранную валюту в мобильном приложении Приват24. Для этого нужно:

зайти в меню "Переводы на карты";

выбрать гривневую карту;

набрать необходимую сумму;

нажать "Купить USD".

В случае, если нет валютной карты, можно оформить интернет-карту. Услуга доступна в Приват24 без необходимости посещения отделения банка.

Больше о валюте

Напомним, граждане могут покупать доллары и евро в приложении Monobank по курсу 37,44 грн/$ и 40,89 грн/€ соответственно.

Также мы писали, что на наличном рынке доллар резко подешевел: в среднем стоит 37,89 грн. В покупке — 37,48 грн (-0,15), в продаже — 38,28 (-0,18). Евро стоит в покупке 40,64 (-0,16) грн, в продаже — 41,74 (-0,14) грн.