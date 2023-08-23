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НБУ ввів нові правила у перевірках під час поповнення карток

23 серпня 2023 07:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ запровадив нові правила у перевірках під час поповнення карток
Картка в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.

Про те, що саме змінилося, розповідають юристи.

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Нові правила з поповнення карток

Йдеться про постанову правління Нацбанку від 10 серпня № 97 "Про затвердження Зміни до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій постачальниками платіжних послуг в Україні", котра набула чинності 12 серпня.

Як пояснюють юристи, раніше з 1 серпня внесення готівки через термінали вимагало від платника введення номера мобільного телефону, проте тепер такі операції можна не підтверджувати у деяких випадках.

Так, Нацбанк доповнив перелік винятків та дозволив не підтверджувати за допомогою мобільного телефону здійснення платіжної операції з готівкою через ПТКС у разі:

  • внесення готівки через термінали для поповнення рахунку, на який була випущена платіжна картка, за умови одночасного дотримання кількох умов (зокрема, у разі забезпечення терміналу її зчитування та подальшого коректного введення ПІН-коду картки або підтвердження операції банком — емітентом картки);
  • оплати послуг мобільного зв’язку на суму, яка менша за 200 гривень (упродовж одного місяця на один номер мобільного телефону) у межах одного передавача платіжних послуг.

Також Нацбанк уточнив вимоги щодо використання одноразових паролів під час здійснення операцій з внесення готівки, зокрема зобов'язав провайдерів платіжних послуг вживати заходи щодо запобігання отриманню іншими особами одноразових паролів, що використовується для підтвердження операції.

Більше про банки

Нагадаємо, декілька днів тому у державному ПриватБанку оголосили про нові правила роботи. Зокрема, з 22 червня у терміналах самообслуговування знову доступні операції з готівковою валютою.

Також Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть

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