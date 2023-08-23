НБУ ввел новые правила в проверках при пополнении карточек

Карточка в руках. Фото: Unplush

Национальный банк Украины (НБУ) в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.

О том, что именно изменилось, рассказывают юристы.

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Речь идет о постановлении правления Нацбанка от 10 августа № 97 "Об утверждении Изменения в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине", которое вступило в силу 12 августа.

Как объясняют юристы, ранее с 1 августа внесение наличных через терминалы требовало от плательщика ввода номера мобильного телефона, однако теперь такие операции можно не подтверждать в некоторых случаях.

Так, Нацбанк дополнил перечень исключений и разрешил не подтверждать с помощью мобильного телефона осуществление платежной операции с наличными через ПТКС в случае:

внесения наличных через терминалы для пополнения счета, на который была выпущена платежная карта, при одновременном соблюдении нескольких условий (в частности, в случае обеспечения терминала ее считывания и последующего корректного введения ПИН-кода карты или подтверждения операции банком — эмитентом карты);

оплаты услуг мобильной связи на сумму менее 200 гривен (в течение одного месяца на один номер мобильного телефона) в пределах одного передатчика платежных услуг.

Также Нацбанк уточнил требования по использованию одноразовых паролей при совершении операций по внесению наличных денег, в частности обязал провайдеров платежных услуг принимать меры по предотвращению получения другими лицами одноразовых паролей, используемых для подтверждения операции.

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Напомним, несколько дней назад в государственном ПриватБанке объявили о новых правилах работы. В частности, с 22 июня в терминалах самообслуживания снова доступны операции с наличной валютой.

Также Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.