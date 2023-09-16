Валюта в Украине — Нацбанк отменил ряд ограничений

Американская валюта в руках. Фото: google.com

Национальный банк с 16 сентября 2023 года смягчил некоторые валютные ограничения. В частности, они призваны улучшить работу наличного сегмента валютного рынка.

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

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Какие изменения на валютном рынке

Как объясняют в Нацбанке, отмена некоторых валютных ограничений, в частности, позволит увеличить возможности получать современные виды реабилитации за пределами страны для военнослужащих, других категорий населения, пострадавших от боевых действий. Кроме того, смягчение призвано создать условия для реструктуризации внешних кредитов госкомпаниями.

Так, с 16 сентября увеличится предложение наличной иностранной валюты в банках, что будет способствовать повышению устойчивости валютного рынка, а также стабилизации ожиданий по курсу. Уполномоченные банки будут осуществлять операции по продаже клиентам иностранной валюты в наличной форме в пределах объема, определяемого на основе следующих составляющих:

суммы остатков наличной иностранной валюты на 13 апреля 2022 года;

объема превышения покупки валюты над объемом ее продажи по всем иностранным валютам, рассчитываемым, начиная с вышеуказанной даты и в течение последующих операционных или рабочих дней;

120% от объема покупки безналичной валюты у граждан по всем иностранным валютам, рассчитываемым начиная с 13.04.2022 года и в течение последующих операционных дней.

Расширится перечень медицинских услуг, для оплаты которых граждане смогут осуществлять трансграничные переводы, что важно для восстановления здоровья людей с инвалидностью, включая участников боевых действий, нуждающихся в протезировании.

Также разблокируют платежи по внешним долгам, реструктуризированным по согласованию правительства. НБУ дал возможность госпредприятиям и хозяйственным обществам (100% акций в госсобственности) перечислять деньги за границу для выполнения обязательств перед нерезидентом по кредиту или ссуде, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных правительством. Разрешается осуществлять другие платежи, связанные с обслуживанием аналогичных обязательств.

Это поспособствует должному завершению реструктуризации внешнего долга госучреждениями.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.

Также мы писали, что в Украине повысился спрос на инвалюту. В августе 2023 года коммерческие банки продали долларов и евро больше, чем купили. Украинцы продали наличную и безналичную валюту на 1,749 млрд долларов (в эквиваленте) и купили ее на 1,898 млрд долларов.