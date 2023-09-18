Курс валют на 18 вересня — у банках та обмінниках подорожчав долар

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 18 вересня. Відповідно до нього, євро у купівлі не змінився, коштує 38,99 грн/євро, долар також залишається незмінним — 36,56 грн.

Такі дані на офіційному сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро 18 вересня

За інформацією НБУ, вартість європейської валюти у продажу становить 39,38 грн/євро (0,00), долара — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар активно дорожчає. У середньому коштує 38,22 грн. У купівлі — 37,67 грн (+0,06), в продажу — 38,42 (+0,07). Євро коштує у купівлі 40,30 грн (-0,07), у продажу — 41,26 (-0,09) грн.

ПриватБанк — 37,40 грн — 38,00 грн;

Ощадбанк — 37,90 грн — 38,70 грн (+0,70);

Sense bank — 37,85 грн — 38,35 грн;

Укрексімбанк — 37,65 грн — 38,45 грн;

Укрсиббанк — 37,60 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,20);

Кредобанк — 37,92 грн (+0,06) — 38,77 грн(+0,23);

Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,40 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,15 грн (+0,05), у продажу — 38,40 (+0,05). Євро у купівлі — 40,90 грн, у продажу — 41,15 (+0,05).

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Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом цього тижня суттєво посилив підтримки курсу гривні, продавши значно більшу суму іноземної валюти на міжбанківському ринку. Обсяг продажу із міжнародних резервів зріс у кілька разів.

Також ми писали, Національний банк із 16 вересня 2023 року пом’якшив деякі валютні обмеження. Зокрема, вони покликані поліпшити роботу готівкового сегменту валютного ринку.