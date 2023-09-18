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У банках та обмінниках дорожчає долар: курс валют на 18 вересня

18 вересня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 18 вересня — у банках та обмінниках подорожчав долар
Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 18 вересня. Відповідно до нього, євро у купівлі не змінився, коштує 38,99 грн/євро, долар також залишається незмінним — 36,56 грн.

Такі дані на офіційному сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро 18 вересня

За інформацією НБУ, вартість європейської валюти у продажу становить 39,38 грн/євро (0,00), долара — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар активно дорожчає. У середньому коштує 38,22 грн. У купівлі — 37,67 грн (+0,06), в продажу — 38,42 (+0,07). Євро коштує у купівлі 40,30 грн (-0,07), у продажу — 41,26 (-0,09) грн.

  • ПриватБанк — 37,40 грн — 38,00 грн;
  • Ощадбанк — 37,90 грн — 38,70 грн (+0,70);
  • Sense bank — 37,85 грн — 38,35 грн;
  • Укрексімбанк — 37,65 грн — 38,45 грн;
  • Укрсиббанк — 37,60 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,20);
  • Кредобанк — 37,92 грн (+0,06) — 38,77 грн(+0,23);
  • Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,40 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,15 грн (+0,05), у продажу — 38,40 (+0,05). Євро у купівлі — 40,90 грн, у продажу — 41,15 (+0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом цього тижня суттєво посилив підтримки курсу гривні, продавши значно більшу суму іноземної валюти на міжбанківському ринку. Обсяг продажу із міжнародних резервів зріс у кілька разів.

Також ми писали, Національний банк із 16 вересня 2023 року пом’якшив деякі валютні обмеження. Зокрема, вони покликані поліпшити роботу готівкового сегменту валютного ринку.

 

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