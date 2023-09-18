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В банках и обменниках дорожает доллар: курс валют на 18 сентября

18 сентября 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 18 сентября – в банках и обменниках подорожал доллар
Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 18 сентября. Согласно ему, евро в покупке не изменился, стоит 38,99 грн/евро, доллар также остается неизменным — 36,56 грн.

Такие данные на официальном сайте Нацбанка.

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По информации НБУ, стоимость европейской валюты в продаже составляет 39,38 грн/евро (0,00), доллара — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке доллар активно дорожает. В среднем стоит 38,22 грн. В покупке — 37,67 грн (+0,06), в продаже — 38,42 (+0,07). Евро стоит в покупке 40,30 грн (-0,07), в продаже — 41,26 (-0,09) грн.

  • ПриватБанк — 37,40 грн — 38,00 грн;
  • Ощадбанк — 37,90 грн — 38,70 грн (+0,70);
  • Sense bank — 37,85 грн — 38,35 грн;
  • Укрэксимбанк — 37,65 грн — 38,45 грн;
  • Укрсиббанк — 37,60 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,20);
  • Кредобанк — 37,92 грн (+0,06) — 38,77 грн (+0,23);
  • Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,40 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,15 грн (+0,05), в продаже — 38,40 (+0,05). Евро в покупке — 40,90 грн, в продаже — 41,15 (+0,05).

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Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение этой недели существенно усилил поддержку курса гривны, продав значительно большую сумму иностранной валюты на межбанковском рынке. Объем продаж из международных резервов вырос в несколько раз.

Также мы писали, что Национальный банк с 16 сентября 2023 года смягчил некоторые валютные ограничения. В частности, они призваны улучшить работу наличного сегмента валютного рынка.

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