Курс валют на 20 сентября — в банках подорожал доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на среду, 20 сентября. Согласно ему, евро в покупке стоит 39,09 грн/евро (+0,11), доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на портале НБУ.

Читайте также:

Курс доллара и евро на 20 сентября

По этой информации стоимость евровалюты в продаже составляет 39,47 грн/евро (+0,10), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар продолжает дорожать. В среднем стоит 38,43 грн. В покупке — 37,82 грн (+0,16), в продаже — 38,57 (+0,16). Евро стоит в покупке 40,53 грн (+0,15), в продаже — 41,48 (+0,16) грн.

ПриватБанк — 37,65 грн (+0,26) – 38,25 грн (+0,26);

Ощадбанк — 37,75 грн — 38,60 грн;

Sense bank — 37,90 грн (+0,10) — 38,40 грн (+0,10);

Кредобанк — 38,01 грн (+0,10) — 38,74 грн (+0,20);

Укрэксимбанк — 37,80 грн (+0,15) — 38,60 грн (+0,15);

Правэксбанк — 37,85 грн — 38,40 грн (+0,25);

Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,30 грн (-0,10).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,30 грн (-0,04), в продаже — 38,55 (+0,00). Евро в покупке — 41,20 (+0,10) грн, в продаже — 41,50 (+0,10).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк с 16 сентября 2023 года смягчил некоторые валютные ограничения. В частности, они призваны улучшить работу наличного сегмента валютного рынка.

Также мы писали, что в Украине повысился спрос на инвалюту. В августе 2023 года коммерческие банки продали долларов и евро больше, чем купили. Украинцы продали наличную и безналичную валюту на 1,749 млрд долларов (в эквиваленте) и купили ее на 1,898 млрд долларов.