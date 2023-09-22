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Защита от инфляции: НБУ объяснил выгоду гривневых депозитов и ОВГЗ

22 сентября 2023 13:51
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Депозиты и ОВГЗ в гривне — у НБУ объяснили выгоды
Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) объяснили выгоду гривневых депозитов и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Там подчеркнули, что вклады и ценные бумаги в гривне также способны оградить средства от инфляции.

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

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Преимущества гривневых депозитов и ОВГЗ

Специалисты НБУ дали в цифрах аналитиков ответ на "исконный философский вопрос "быть или не быть?".

Так, сейчас средний уровень ставок по гривневым срочным депозитам для населения находится на уровне около 15% годовых. В то же время доходность внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), доступных для граждан, даже выше. В частности, по ОВГЗ, срок размещения которых один год, 18-18,5%.

Инфляция в стране в августе 2023 года снизилась до 8,6% в годовом исчислении. При этом есть потенциал для дальнейшего замедления в 2024-2025 годах.

Следовательно, текущие ставки по гривневым депозитам и ценным бумагам правительства позволяют защитить денежные сбережения от обесценения из-за инфляции. Этому свидетельство — заинтересованность граждан в гривневых сбережениях.

Так, в январе-августе текущего года объем срочных вкладов в гривне повысился на 25,6%, при этом доля в общем портфеле — на 4,4 процентных пункта, до 34,6%. Из них 91% — депозиты на срок более трех месяцев.

В то время как уровень долларизации средств населения за январь-август текущего года сократился на 1,8 процентного пункта, до 33,2%.

"Сохранение привлекательности гривневых сбережений и дальше будет приоритетной задачей Национального банка. Ключевым требованием к этим инструментам будет возможность населения защитить с их помощью гривневых средств от инфляционного обесценения", — отметили в Нацбанке.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк с 16 сентября 2023 года смягчил некоторые валютные ограничения. В частности, они призваны улучшить работу наличного сегмента валютного рынка.

Также мы писали, что в Украине повысился спрос на инвалюту. В августе 2023 года коммерческие банки продали долларов и евро больше, чем купили. Украинцы продали наличную и безналичную валюту на 1,749 млрд долларов (в эквиваленте) и купили ее на 1,898 млрд долларов.

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