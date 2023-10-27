Ціни на зерно в Україні. Скільки коштує ячмінь у жовтні

Збирання ячменю. Фото: activatica.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна, один із найбільших у світі експортерів зерна, продовжує нарощувати експорт, незважаючи на труднощі, пов'язані із російським вторгненням. Зростання експорту зерна відбулося завдяки тому, що Україна знайшла альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу, Румунію та Молдову. Крім того, Україна також збільшила експорт зерна залізничним транспортом. Втім, на даний момент у зв'язку з можливою загрозою з боку Росії Україна тимчасово призупинила дію нового зернового коридору в Чорному морі.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 27 жовтня.

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Станом на 27 жовтня середня ціна на ячмінь в Україні становить 2541 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 27 жовтня. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх залишалась досить стабільною. Так, у четвер, 19 жовтня, середня вартість тонни ячменю становила 2549 грн. На цьому рівні вона трималась до субботи, 21 жовтня, коли впала до 2537 грн за тонну і знаходилась на цій позначці чотири дні. У середу, 25 жовтня, ціна на ячмінь знову зросла — до 2541 грн за тонну. На цій позначці ціна на ячмінь тримається і до цього часу.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Через вторгнення Росії в Україну ціни на ячмінь тепер тісно пов'язані з військовими подіями. Україна залишається одним із провідних світових постачальників ячменю, але військові дії серйозно впливають на обсяги його виробництва та експорту.

Вплив на ціни мають інші чинники, зокрема:

Погодні умови. Посухи та повені можуть негативно вплинути на врожай ячменю, що, своєю чергою, впливає на його доступність на ринку.

Попит та пропозиція. Дисбаланс між попитом та пропозицією може спричинити коливання цін як вгору, так і вниз.

Світові ціни. Глобальні події, такі як посухи чи поганий урожай в інших країнах, можуть піднімати світові ціни та збільшувати інтерес до експорту з України.

Економічні фактори. Економічні умови, такі як інфляція та безробіття, також можуть впливати на ціни на ячмінь.

Обмінний курс. Зміни валютного курсу можуть вплинути на ціни на імпорт та експорт ячменю, що в свою чергу позначиться на цінах на ринку.

Важливо відзначити, що Україна протягом двох років продовжує повномасштабну війну, але при цьому залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує соняшник та Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.