Ціни на зернові в Україні станом на 27 жовтня 2023

Уборка ячменя. Фото: activatica.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина, один из крупнейших в мире экспортеров зерна, продолжает наращивать экспорт, несмотря на сложности, связанные с российским вторжением. Рост экспорта зерна произошел благодаря тому, что Украина нашла альтернативные маршруты поставок, в частности через Польшу, Румынию и Молдову. Кроме того, Украина также увеличила экспорт зерна железнодорожным транспортом. Впрочем, в настоящее время, в связи с возможной угрозой со стороны России, Украина временно приостановила действие нового зернового коридора в Черном море.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 27 октября.

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По состоянию на 27 октября средняя цена на ячмень в Украине составляет 2541 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 27 октября. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние оставалась достаточно стабильной. Так, в четверг, 19 октября, средняя стоимость тонны ячменя составила 2549 грн. На этом уровне она держалась до субботы, 21 октября, когда упала до 2537 грн. за тонну и находилась на этой отметке четыре дня. В среду, 25 октября, цена на ячмень снова выросла — до 2541 грн за тонну. На этой отметке цена на ячмень держится и по сей день.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Из-за вторжения России в Украину цены на ячмень теперь тесно связаны с военными событиями. Украина остается одним из ведущих мировых поставщиков ячменя, но военные действия оказывают серьезное влияние на объемы его производства и экспорта.

Влияние на цены оказывают другие факторы, включая:

Погодные условия. Засухи и наводнения могут негативно повлиять на урожай ячменя, что в свою очередь влияет на его доступность на рынке.

Спрос и предложение. Дисбаланс между спросом и предложением может привести к колебаниям цен как вверх, так и вниз.

Мировые цены. Глобальные события, такие как засуха или плохой урожай в других странах, могут поднимать мировые цены и увеличивать интерес к экспорту из Украины.

Экономические причины. Экономические условия, такие как инфляция и безработица, могут также влиять на цены на ячмень.

Обменный курс. Изменения валютного курса могут повлиять на цены на импорт и экспорт ячменя, что отразится на ценах на рынке.

Важно отметить, что Украина в течение двух лет продолжает полномасштабную войну, но остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна.

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