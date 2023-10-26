Ціни на зернові в Україні станом на 26 жовтня 2023

Поливання пшениці. Фото: childrenshealthdefense.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вторгнення Росії в Україну мало значний вплив на експорт зернових культур з України. Довгий час Україна була відома як один із провідних постачальників зернових продуктів у світі. Проте країна зіткнулася з блокуванням своїх морських портів з боку РФ, що призвело до суттєвого зниження обсягів експорту. Незважаючи на це, Україна зуміла експортувати приблизно 700 тисяч тонн зерна до різних регіонів, переважно до Європи та Африки, завдяки тимчасовому морському коридору. Але більшість агропродукції все ж таки експортується через порти вздовж річки Дунай. У вересні, у період функціонування Дунайського коридору, було відправлено за кордон понад 2,3 мільйона тонн сільськогосподарської продукції.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 26 жовтня.

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Станом на 26 жовтня середня ціна на пшеницю в Україні становить 4167 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 26 жовтня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів не була стабільною. Так, у середу 18 жовтня, середня вартість тонни пшениці становила 4157 грн і згодом зросла спочатку до 4172 грн, а потім до свого тижневого максимум у 4191 грн за тонну. При цьому уже на слідуючий день пшениця почала падати у вартості. Свого тижневого мінімуму вона досягла у вівторок, 24 жовтня, коли ціна на цей вид зернових впала до 4120 гривень за тонну.

Тижнева динаміка цін на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю визначаються кількома основними чинниками. Один із таких факторів – урожай пшениці у поточному сезоні, який впливає на доступність та вартість цієї зернової культури на ринку. У разі рясного врожаю ціни зазвичай знижуються, а при його дефіциті - підвищуються.

Проте, ціни на пшеницю також сильно залежать від конкурентної ситуації на світовому ринку. Зміни в обсягах експорту та імпорту можуть значно впливати на попит і пропозицію, що, у свою чергу, позначається на цінах. Також вартість інших видів зернових впливає на ціни на пшеницю, оскільки покупці та виробники можуть вибирати між різними видами зернових залежно від їхньої вартості та доступності.

Запаси пшениці, що зберігаються на складах, також впливають на ринкову динаміку. Ці запаси використовуються для регулювання попиту та пропозиції протягом сезону.

Крім того, слід зазначити, що важливим фактором, який впливає на ціни на зернові в Україні, є війна з Росією. Військові дії на території України значно впливають на ринок зернових та цінову динаміку пшениці. Україна є одним із найбільших світових виробників та експортерів пшениці, і вторгнення Росії значно знизило обсяги виробництва та експорту сільськогосподарської продукції.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує соняшник та Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.