Цены на зерновые в Украине по состоянию на 26 октября 2023 года

Полив пшеницы. Фото: childrenshealthdefense.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Вторжение России в Украину оказало значительное влияние на экспорт зерновых культур из Украины. Долгое время Украина известна как один из ведущих поставщиков зерновых продуктов в мире. Однако страна столкнулась с блокировкой своих морских портов со стороны РФ, что привело к существенному снижению объемов экспорта. Несмотря на это, Украина сумела экспортировать около 700 тысяч тонн зерна в различные регионы, преимущественно в Европу и Африку, благодаря временному морскому коридору. Но большинство агропродукции все же экспортируется через порты вдоль реки Дунай. В сентябре, в период функционирования Дунайского коридора, было отправлено за границу более 2,3 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 26 октября.

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По состоянию на 26 октября средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4167 грн. за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 26 октября. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни не была стабильной. Так, в среду 18 октября, средняя стоимость тонны пшеницы составляла 4157 грн и впоследствии выросла сначала до 4172 грн, а затем до своего недельного максимума в 4191 грн за тонну. При этом уже на следующий день пшеница начала падать в цене. Своего недельного минимума она достигла во вторник, 24 октября, когда цена на этот вид зерновых упала до 4120 гривен за тонну.

Недельная динамика цен на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу определяются несколькими основными факторами. Один из таких факторов – урожай пшеницы в текущем сезоне, влияющий на доступность и стоимость этой зерновой культуры на рынке. В случае обильного урожая цены обычно снижаются, а при его дефиците — повышаются.

Однако цены на пшеницу также сильно зависят от конкурентной ситуации на мировом рынке. Изменения в объемах экспорта и импорта могут оказывать значительное влияние на спрос и предложение, что, в свою очередь, сказывается на ценах. Также стоимость других видов зерновых влияет на цены на пшеницу, поскольку покупатели и производители могут выбирать между разными видами зерновых в зависимости от их стоимости и доступности.

Сохраняемые на складах запасы пшеницы также влияют на рыночную динамику. Эти запасы используются для регулирования спроса и предложения в течение сезона.

Кроме того, следует отметить, что важным фактором, влияющим на цены на зерновые в Украине, является война с Россией. Военные действия на территории Украины оказывают значительное влияние на рынок зерновых и ценовую динамику пшеницы. Украина является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров пшеницы и вторжение России значительно снизило объемы производства и экспорта сельскохозяйственной продукции.

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