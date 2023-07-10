Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г срібла в Україні

Срібні злитки. Фото: webuygoldmn.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Срібло є одним із найдавніших відомих металів і використовувалося людством протягом багатьох тисячоліть. Цей метал має просто безліч застосувань. Срібло використовується в ювелірній справі, виробництві посуду та столових приладів, фотографії, електроніці, дзеркалах, монетах та багатьох інших областях.

Здавати срібло на переробку вигідно з кількох причин — це турбота про екологію, а також можливість заробити трохи грошей. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує срібло в Україні.

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Що таке срібло

Срібло є одним із найдавніших відомих людству металів. Одним із найраніших прикладів його використання є срібний посуд та прикраси у стародавніх Месопотамії та Єгипті. Стародавні цивілізації, такі як греки, римляни, фінікійці та кельти, використовували срібло для виготовлення прикрас, посуду та монет.

У середні віки європейські країни активно використовували цей метал для карбування монет і виготовлення срібних предметів, таких як посуд і сервізи.

У 19 і 20 століттях срібло почало відігравати важливу роль у промисловості. Розвиток фотографії призвів до росту використання срібних солей, які були потрібні для створення фотонегативів та фотоплівки. Також срібло використовувалося в електротехніці, включаючи виробництво електронних компонентів та контактів. Це пов'язано з тим, що цей метал є дуже гарним провідником електрики.

Сьогодні срібло завдяки своїй високій електропровідності використовується у виробництві електроніки, такої як мобільні телефони, комп'ютери та плазмові телевізори. Срібло також використовується в медицині, де його антимікробні властивості стали у пригоді для створення медичних інструментів, протезів та перев'язувальних матеріалів.

Ну і, звісно, людство як і раніше, використовує срібло для створення прикрас. Воно є популярним матеріалом в ювелірній промисловості завдяки своїй красі, блиску та доступності. Також срібло як дорогоцінний метал,користується популярністю у інвесторів. Деякі люди купують срібло у вигляді монет або інвестиційних злитків, щоб зберегти свої фінансові активи та захиститися від інфляції.

Навіщо здавати срібло

Здавати срібло на переробку може бути вигідно з кількох причин. Перша і найбільш очевидна — це може бути гарним способом отримати додатковий дохід з непотрібних речей.

Крім того, шляхом переробки старих срібних предметів ми можемо використовувати запаси цього металу, що вже існують, замість видобутку нового срібла із землі. Це сприяє економії та ефективному використанню ресурсів. Срібло є обмеженим ресурсом, і його запаси не є нескінченними. Ну і, звісно, здаючи срібло в пункти прийому, ви даруєте йому друге життя у вигляді нових ювелірних виробів.

Як правильно здавати срібло

Основну діяльність із купівлі срібла в Україні найчастіше здійснюють ломбарди. Підприємства, які мають право на таку діяльність, зустрічаються дуже рідко.

Однак слід зазначити, що при купівлі срібла ломбарди цікавить переважно художня цінність виробів: антикварні роботи, вироби відомих брендів, рідкісні роботи окремих майстрів тощо. Оцінка дорогоцінного металу найчастіше проводиться за мінімальними розцінками.

Також є можливість здати дорогоцінні метали державним підприємствам. На відміну від попереднього варіанта, у цьому випадку ви звертаєтеся не до приватної компанії, а до юридичної особи, такої як завод чи підприємство, контрольоване державою. Однак у такому разі вам не виплачуватимуть гроші, а натомість ви отримаєте новий ювелірний виріб, за який доведеться додатково заплатити.

Щоб уникнути безплідного походу до ломбарду, корисно заздалегідь дізнатися, де приймають срібло. У деяких ломбардах неохоче працюють із цим дорогоцінним металом через його невисоку вартість. Однак, якщо ви не здаєте срібло 925 проби, ціна якого залежить від добавок, що входять до складу сплаву, то, наприклад, сплав срібла з кадмієм може коштувати набагато дорожче за золото. У той самий час здавати посріблені предмети не вигідно, оскільки їх оцінюють як звичайний брухт.

Ломбарди, які зацікавлені у прийомі срібла, можуть приймати такі предмети:

Ювелірні вироби;

Столове приладдя;

Домашнє начиння (підноси, кавники, цукорниці тощо);

Аксесуари (портсигари, запальнички, запонки);

Предмети антикваріату;

Срібний брухт (розбиті та поламані вироби, роз'єднані прикраси);

Технічне срібло (дроти, кабелі, срібні компоненти, витягнуті з приладів).

Не всі ломбарди приймають дорогоцінний метал у всіх зазначених вище формах. У деяких конторах, наприклад, можна здати тільки срібний брухт.

Ціни на срібло в Україні

Закупівельні ціни на срібло від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 27,01 грн/г.

Срібло, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 25,66

Закупівельні ціни на дорогоцінні метали у брухті від Національного банку України:

375 проба: 9,62

500 проба: 12,83

750 проба: 19,25

800 проба: 20,53

830 проба: 21,30

875 проба: 22,45

900 проба: 23,09

916 проба: 23,50

925 проба: 23,74

960 проба: 24,63

999 проба: 25,63

999,9 проба: 25,66

Середня ціна на срібло в ломбардах України починається від 20 грн за грам і може доходити до 32 грн за грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні. Мідь використовується для виготовлення різноманітних товарів, зокрема як кухонне приладдя, посуд, монети, музичні інструменти та художні вироби. Крім того, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. А також зібрали ціни на брухт чорних металів в Україні. В ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу. Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи в Україні. Це досить дорогий метал, який теж можна здати на переробку. Також ми зібрали ціни за 1 кг свинцю по регіонах України. Це також дуже популярний сплав, який можна здавати в пункти прийому вторсировини.