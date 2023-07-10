Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г серебра в Украине

Серебряные слитки. Фото: webuygoldmn.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Серебро является одним из самых древних известных металлов и использовалось человечеством на протяжении многих тысячелетий. Этот металл имеет огромное множество применений. Серебро используется в ювелирном деле, производстве посуды и столовых приборов, фотографии, электронике, производстве зеркал, монет и многих других областях.

Сдавать серебро на переработку выгодно по нескольким причинам — это забота об экологии, а также возможность заработать немного денег. Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит серебро в Украине.

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Что такое серебро

Серебро является одним из самых древних известных человечеству металлов. Одним из самых ранних примеров его использования является серебряная посуда и украшения в древних Месопотамии и Египте. Древние цивилизации, такие как греки, римляне, финикийцы и кельты, использовали серебро для изготовления украшений, посуды и монет.

В средние века европейские страны активно использовали этот металл для чеканки монет и изготовления серебряных предметов, таких как посуда и сервизы.

В 19 и 20 веках серебро начало играть немаловажную роль в промышленности. Развитие фотографии привело к росту использования серебряных солей, необходимых для создания фотонегативов и фотопленки. Серебро также использовалось в электротехнике, включая производство электронных компонентов и контактов. Это связано с тем, что этот металл очень хороший проводник электричества.

Сегодня серебро благодаря своей высокой проводимости используется в производстве электроники, такой как мобильные телефоны, компьютеры и плазменные телевизоры. Серебро также используется в медицине, где его антимикробные свойства пригодились для создания медицинских инструментов, протезов и перевязочных материалов.

Ну и, конечно, человечество по-прежнему использует серебро для создания украшений. Оно является популярным материалом в ювелирной промышленности благодаря своей красоте, блеску и доступности. Также серебро как драгоценный металл пользуется популярностью у инвесторов. Некоторые люди покупают серебро в виде монет или инвестиционных слитков, чтобы сберечь свои финансовые активы и защититься от инфляции.

Зачем сдавать серебро

Сдавать серебро на переработку может быть полезно по нескольким причинам. Первая и наиболее очевидная –- это может быть хорошим способом получить дополнительный доход из ненужных вещей.

Кроме того, путем переработки старых серебряных предметов мы можем использовать уже существующие запасы этого металла вместо добычи нового серебра из земли. Это способствует экономии и эффективному использованию ресурсов. Серебро является ограниченным ресурсом, и его запасы не бесконечны. Ну и, конечно, сдавая серебро в пункты приема вы дарите ему вторую жизнь в виде новых ювелирных изделий.

Как правильно сдавать серебро

Основную деятельность по покупке серебра в Украине чаще всего осуществляют ломбарды. Предприятия, имеющие право на такую деятельность, встречаются очень редко.

Однако следует отметить, что при покупке серебра ломбарды интересует преимущественно художественная ценность изделий: антикварные работы, изделия известных брендов, редкие работы отдельных мастеров. Оценка драгоценного металла чаще всего производится по минимальным расценкам.

Также можно сдать драгоценные металлы государственным предприятиям. В отличие от предыдущего варианта, в этом случае вы обращаетесь не к частной компании, а к юридическому лицу, такому как завод или предприятие, контролируемое государством. Однако в таком случае вам не будут выплачивать деньги, а вместо этого вы получите новое ювелирное изделие, за которое придется дополнительно заплатить.

Чтобы избежать бесплодного похода в ломбард, полезно заранее узнать, где принимают серебро. В некоторых ломбардах неохотно работают с этим драгоценным металлом из-за его невысокой стоимости. Впрочем, если вы не сдаете серебро 925 пробы, цена которого зависит от добавок, входящих в состав сплава, например, сплав серебра с кадмием может стоить гораздо дороже золота. В то же время сдавать посеребренные предметы не выгодно, поскольку оценивают как обычный лом.

Ломбарды, заинтересованные в приеме серебра, могут принимать следующие предметы:

Ювелирные изделия;

Столовые принадлежности;

Домашняя утварь (подносы, кофейники, сахарницы и т.д.);

Аксессуары (портсигары, зажигалки, запонки);

Предметы антиквариата;

Серебряный лом (разбитые и поломанные изделия, разобщенные украшения);

Техническое серебро (провода, кабели, серебряные компоненты, извлеченные из приборов).

Не все ломбарды принимают драгоценный металл во всех вышеперечисленных формах. В некоторых конторах, например, можно сдать только серебряный лом.

Цены на серебро в Украине.

Закупочные цены на серебро от Национального банка Украины :

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 27,01 грн/ч.

Серебро, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 25,66

Закупочные цены на драгоценные металлы в металлоломе от Национального банка Украины :

375 проба: 9,62

500 проба: 12,83

750 проба: 19,25

800 проба: 20,53

830 проба: 21,30

875 проба: 22,45

900 проба: 23,09

916 проба: 23,50

925 проба: 23,74

960 проба: 24,63

999 проба: 25,63

999,9 проба: 25,66

Средняя цена серебра в ломбардах Украины начинается от 20 грн за грамм и может доходить до 32 грн за грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине. Медь используется для изготовления различных товаров, в частности, как кухонные принадлежности, посуда, монеты, музыкальные инструменты и художественные изделия. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. А также собрали цены на металлолом черных металлов в Украине. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку. Также мы собрали цены на 1 кг свинца по регионам Украины. Это также очень популярный сплав, который можно сдавать в пункты приема вторсырья.