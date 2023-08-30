Штрафи за несплату аліментів у вересні — які потрібно платити суми

Маленька дитина. Фото: Unplush

В Україні розмір аліментів залежать від рівня прожиткового мінімуму, а кінцеві суми — від віку дітей та доходів платника аліментів. Також передбачається покарання за ігнорування обов'язку сплати аліментів.

Новини.LIVE розповідають, чи зміняться розміри аліментів, а також які зараз штрафи за їх несплату.

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За чинним законодавством, сума аліментів на дитину не може бути меншою 50% від рівня прожиткового мінімуму. У 2023 році прожитковий мінімум заморожений на рівні 2022 року, а саме:

на дітей до шести років — 2,27 тис. гривень;

на дітей віком 6-18 років — 2,83 тис. гривень.

Згідно з ним, мінімальний розмір аліментів цьогоріч становить:

на дитину віком до шести років — 1,13 тис. гривень;

на дитину віком 6-18 років — 1,41 тис. гривні;

від 18 до 23 років (якщо продовжує навчатися) — 1,34 тис. гривень.

В Україні встановлений гарантований рівень аліментів на дитину, тобто мінімальний і рекомендований розмір: за першим — розмір аліментів, який має сплачувати батько чи матір у разі малих доходів, має становити не менше 50% від прожиткового мінімуму; за другим — розмір встановить суд у разі достатності доходу платника аліментів.

Штрафи за несплату аліментів

Також в країні передбачене покарання для батьків, які ігнорують сплату аліментів. За інформацією Міністерства юстиції, передбачаються різні обмеження для неплатника.

Серед найбільш дієвих засобів впливу — загроза застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів. Так, якщо загальний розмір боргу зі сплати аліментів більший за суму відповідних платежів за один рік, на особу накладають штраф у 20% від рівня заборгованості.

У разі, якщо борг становить два роки, то накладають штраф у 30% від заборгованої суми, для боргу у три роки та більше застосовують штраф у 50% від несплаченої суми.

Окрім того, до боржників застосовують інші покарання, зокрема, суспільно корисні роботи на 120-360 годин.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з серпня 2023 року почнуть виплачувати державну матеріальну допомогу дітям, народженим після 24 лютого минулого року. Проте таке право нададуть за певних умов.

Також громадяни можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду Save the Children. Окрім грошей, роздають також безплатні продуктові набори.