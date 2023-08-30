Штрафы за неуплату алиментов в сентябре – какие нужно платить суммы

Маленький ребенок. Фото: Unplush

В Украине размер алиментов зависит от уровня прожиточного минимума, а конечные суммы — от возраста детей и доходов плательщика алиментов. Также предусматривается наказание за игнорирование обязанности уплаты алиментов.

Новини.LIVE рассказывают, изменятся ли размеры алиментов, а также какие сейчас штрафы за их неуплату.

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По действующему законодательству, сумма алиментов на ребенка не может быть меньше 50% от уровня прожиточного минимума. В 2023 году прожиточный минимум заморожен на уровне 2022 года, а именно:

на детей до шести лет — 2,27 тыс. гривен;

на детей в возрасте 6-18 лет — 2,83 тыс. гривен.

Согласно ему, минимальный размер алиментов в этом году составляет:

на ребенка в возрасте до шести лет — 1,13 тыс. гривен;

на ребенка в возрасте 6-18 лет — 1,41 тыс. гривны;

от 18 до 23 лет (если продолжает учиться) — 1,34 тыс. гривен.

В Украине установлен гарантированный уровень алиментов на ребенка, то есть минимальный и рекомендованный размер: по первому — размер алиментов, который должен оплачивать отец или мать при малых доходах, должен составлять не менее 50% от прожиточного минимума; по второму — размер установит суд в случае достаточности дохода плательщика алиментов.

Штрафы за неуплату алиментов

Также в стране предусмотрено наказание для родителей, игнорирующих уплату алиментов. По информации Министерства юстиции, предусматриваются разные ограничения для неплательщика.

Среди наиболее действенных средств воздействия — угроза применения финансовых санкций в виде штрафов. Так, если общий размер долга по уплате алиментов больше суммы соответствующих платежей за один год, на человека налагается штраф в 20% от уровня задолженности.

В случае, если долг составляет два года, то налагают штраф в 30% от задолженности, для долга в три года и более применяют штраф в 50% от неуплаченной суммы.

Кроме того, к должникам применяют другие наказания, в частности общественно полезные работы на 120-360 часов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с августа 2023 начнут выплачивать государственную материальную помощь детям, рожденным после 24 февраля прошлого года. Однако такое право будет предоставлено при определенных условиях.

Также граждане могут получить финансовую помощь от Международного фонда Save the Children. Кроме денег, раздают бесплатные продуктовые наборы.