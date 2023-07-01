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Грошова допомога від Save the Children: скільки виплачують та як отримати

1 липня 2023 13:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошова допомога від Save the Children — скільки виплачують та як отримати
Українська нацвалюта у руках. Фото: minsocpolitics.official
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду Save the Children. Окрім грошей, роздають також безплатні продуктові набори.

Про деталі на дання такої допомоги йдеться на порталі Zayava.info.

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Деталі програми допомоги від Save the Children

Фінпідтримку повторно почав надавати фонд Save the Children на базі Відкритого простору "Саме тут".

На допомогу можуть розраховувати громадяни, які переселились із Мелітополя та Мелітопольського району, а також, які перебувають у Запоріжжі. Право на фінпідтримку у розмірі 2,22 тис. гривень надають таким категоріям людей:

  • домогосподарству, яке включає тільки одну дорослу жінку;
  • домогосподарству з одним утриманцем та однією людиною літнього віку;
  • домогосподарству з двома утриманцями;
  • домогосподарству, де є вагітні чи діти віком до двох років
  • домогосподарству, чий будинок знищено чи потребує ремонту;
  • домогосподарству, яке піклується про інших дітей (прийомні діти);
  • домогосподарство, що включає членів сім’ї, яким за 60 років та є один та більше утриманців;
  • одиноким людям, які мають інвалідність чи певні хронічні захворювання;
  • домогосподарство з однією і більше дитиною з інвалідністю чи вадами здоров'я.

Як подати заявку на допомогу

Примітно, що зареєструватись на повторне отримання фінансової допомоги можливо, якщо минуло від дати нарахування виплат інших організацій три місяці. Записатися для реєстрації можна посилання, де в анкеті зазначити наступне:

  • прізвище та ім'я;
  • контактний номер телефону;
  • вказати категорію з вищевказаного списку;
  • зазначити місто, звідки людина прибула;
  • повідомити, чи отримували раніше допомогу;
  • кількість членів домогосподарства, які потрібно зареєструвати.

Рішення щодо надання виплат ухвалює міжнародний фонд.

Контакти:

Нагадаємо, в Україні навіть на тлі війни держава продовжує виплачувати різні види соціальної допомоги. Зокрема, одна з таких виплат — до 2,68 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні на тлі війни ще одна група громадян отримає державну та міжнародну фінансову підтримку. Допомогу, суму якої ще обговорюють, виплатять мешканцям Херсонської та Миколаївської областей.

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