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Денежная помощь от Save the Children: сколько выплачивают и как получить

1 июля 2023 13:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь от Save the Children — сколько выплачивают и как получить
Украинская нацвалюта в руках. Фото: minsocpolitics.official
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы могут получить финансовую помощь от Международного фонда Save the Children. Кроме денег, раздают бесплатные продуктовые наборы.

О деталях предоставления такой помощи говорится на портале Zayava.info.

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Детали программы помощи от Save the Children

Финподдержку повторно стал предоставлять фонд Save the Children на базе Открытого пространства "Саме тут".

На помощь могут рассчитывать граждане, переселившиеся из Мелитополя и Мелитопольского района, а также находящиеся в Запорожье. Право на финподдержку в размере 2,22 тыс. гривен предоставляют следующим категориям людей:

  • домохозяйству, включающему только одну взрослую женщину;
  • домохозяйству с одним человеком на содержании и одним человеком пожилого возраста;
  • домохозяйству с двумя  лицами на содержании;
  • домохозяйству, где есть беременные или дети до двух лет;
  • домохозяйству, чье жилье уничтожено или требует ремонта;
  • домохозяйству, которое заботится о других детях (приемные дети);
  • домохозяйство, включающее членов семьи, которым за 60 лет и есть одно и более лиц на содержании;
  • одиноким людям, имеющим инвалидность или определенные хронические заболевания;
  • домохозяйство с одним и более ребенком с инвалидностью или недостатками со здоровьем.

Как подать заявку на помощь

Примечательно, что зарегистрироваться на повторное получение финансовой помощи возможно, если истекло с даты начисления выплат других организаций три месяца. Записаться для регистрации можно по ссылке, где в анкете нужно указать следующее:

  • фамилия и имя;
  • контактный номер телефона;
  • указать категорию из вышеуказанного списка;
  • город, откуда человек прибыл;
  • сообщить, получали ли ранее пособие;
  • количество членов домохозяйства, которые нужно зарегистрировать.

Решение о предоставлении выплат принимает международный фонд.

Контакты:

Напомним, в Украине даже на фоне войны государство продолжает выплачивать разные виды социальной помощи. В частности, одна из таких выплат — до 2,68 тыс. гривен.

Также мы писали, что на Украине на фоне войны еще одна группа граждан получит государственную и международную финансовую поддержку. Помощь, сумму которой еще обсуждают, выплатят жителям Херсонской и Николаевской областей.

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