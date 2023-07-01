Денежная помощь от Save the Children: сколько выплачивают и как получить
Украинцы могут получить финансовую помощь от Международного фонда Save the Children. Кроме денег, раздают бесплатные продуктовые наборы.
О деталях предоставления такой помощи говорится на портале Zayava.info.
Детали программы помощи от Save the Children
Финподдержку повторно стал предоставлять фонд Save the Children на базе Открытого пространства "Саме тут".
На помощь могут рассчитывать граждане, переселившиеся из Мелитополя и Мелитопольского района, а также находящиеся в Запорожье. Право на финподдержку в размере 2,22 тыс. гривен предоставляют следующим категориям людей:
- домохозяйству, включающему только одну взрослую женщину;
- домохозяйству с одним человеком на содержании и одним человеком пожилого возраста;
- домохозяйству с двумя лицами на содержании;
- домохозяйству, где есть беременные или дети до двух лет;
- домохозяйству, чье жилье уничтожено или требует ремонта;
- домохозяйству, которое заботится о других детях (приемные дети);
- домохозяйство, включающее членов семьи, которым за 60 лет и есть одно и более лиц на содержании;
- одиноким людям, имеющим инвалидность или определенные хронические заболевания;
- домохозяйство с одним и более ребенком с инвалидностью или недостатками со здоровьем.
Как подать заявку на помощь
Примечательно, что зарегистрироваться на повторное получение финансовой помощи возможно, если истекло с даты начисления выплат других организаций три месяца. Записаться для регистрации можно по ссылке, где в анкете нужно указать следующее:
- фамилия и имя;
- контактный номер телефона;
- указать категорию из вышеуказанного списка;
- город, откуда человек прибыл;
- сообщить, получали ли ранее пособие;
- количество членов домохозяйства, которые нужно зарегистрировать.
Решение о предоставлении выплат принимает международный фонд.
Контакты:
- телефон: +380 800 409 845;
- e-mail: [email protected]
Напомним, в Украине даже на фоне войны государство продолжает выплачивать разные виды социальной помощи. В частности, одна из таких выплат — до 2,68 тыс. гривен.
Также мы писали, что на Украине на фоне войны еще одна группа граждан получит государственную и международную финансовую поддержку. Помощь, сумму которой еще обсуждают, выплатят жителям Херсонской и Николаевской областей.