Соцдопомога для родин — хто може оформити до 2,6 тис. грн

Група маленьких дітей. Фото: Unplush

В Україні навіть на тлі війни держава продовжує виплачувати різні види соціальної допомоги. Зокрема, одна з таких виплат — до 2,68 тис. гривень.

Про це повідомляє видання Vikna.TV.

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Як зазначається, таку грошову допомогу виплачують малозабезпеченим сім'ям. Торік розмір такої виплати для сімей становив 2,1 тис. гривень. Її призначають на третю та кожну наступну дитину.

Виплати здійснюють щомісяця, доки дитині не виповниться шість років. Останній раз індексацію цієї допомоги провели у березні минулого року. У державному бюджеті на поточний рік значну суму коштів заклали на потреби української армії, тому це не дозволяє здійснити підвищення цієї виплати.

Інші пільги для багатодітних родин

Також багатодітним сім'ям надають низку інших пільг:

50-відсоткова знижка на житлово-комунальні послуги;

безплатні медикаменти, виписані за рецептами лікарів;

першочергові обслуговування у медзакладах, аптеках та першочергова шпиталізація;

безплатний проїзд у міському пасажирському транспорті;

безплатні послуги з оздоровлення та відпочинку згідно із законом "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Також фіндопомогу вищезгаданим родинам нараховують від міжнародних організацій. Зокрема, 2023 року багато родин отримали допомогу від міжнародного фонду ЮНІСЕФ. Торік від організації одержували по 2,2 тис. грн один раз на місяць. Проте зараз через величезну кількість охочих організація тимчасово припинила виплати.

Соцвиплати у 14 тис. грн

Як зазначають у Міністерстві соціальної політики України, з червня 2023 року змінили підхід у праві на оздоровлення для родин з дітьми. Тепер видаватимуть кошти, а не путівки. Розмір виплати на оздоровлення та відпочинок дітей вищезгаданих категорій становитиме 14,16 тис. грн.

Кошти можна отримати через застосунок "Дія". Гроші можна використати виключно на самостійне придбання путівки у табори у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій чи Тернопільській областях.

Отримати додаткові держвиплати зможуть громадяни, зареєстровані на деокупованих чи досі окупованих територіях, де тривають бойові дії, які проживають на кордоні з РФ, а також малозабезпечені багатодітні родини та сім'ї, які мають дітей-інвалідів, що отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Більше про допомогу

Нагадаємо, деяким українцям надали право оформити грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та організацією.

Також ми писали, що раніше український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян.