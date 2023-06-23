Соцпомощь для семей — кто может оформить до 2,6 тыс. грн

Группа маленьких детей. Фото: Unplush

В Украине даже на фоне войны государство продолжает выплачивать разные виды социальной помощи. В частности, одна из таких выплат — до 2,68 тыс. гривен.

Об этом сообщает издание Vikna.TV.

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Как отмечается, такое денежное пособие выплачивают малообеспеченным семьям. В прошлом году размер такой выплаты семьям составил 2,1 тыс. гривен. Ее назначают на третьего и каждого последующего ребенка.

Выплаты производятся ежемесячно, пока ребенку не исполнится шесть лет. В последний раз индексацию этой помощи провели в марте прошлого года. В государственном бюджете на текущий год значительная сумма средств заложена на нужды украинской армии, поэтому это не позволяет осуществить повышение этой выплаты.

Другие льготы для многодетных семей

Также многодетным семьям предоставляют ряд других льгот:

50-процентная скидка на жилищно-коммунальные услуги;

бесплатные медикаменты, выписанные по рецептам врачей;

первоочередное обслуживание в медучреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте;

бесплатные услуги по оздоровлению и отдыху по закону "Об оздоровлении и отдыхе детей".

Также финпомощь вышеупомянутым семьям начисляют от международных организаций. В частности, в 2023 году многие семьи получили помощь от международного фонда ЮНИСЕФ. В прошлом году от организации получали по 2,2 тыс. грн один раз в месяц. Однако сейчас из-за множества желающих организация временно прекратила выплаты.

Соцвыплаты в 14 тыс. грн

Как отмечают в Министерстве социальной политики Украины, с июня 2023 года изменили подход в праве на оздоровление для семей с детьми. Теперь будут выдавать деньги, а не путевки. Размер выплаты на оздоровление и отдых детей вышеупомянутых категорий составит 14,16 тыс. грн.

Средства можно получить через приложение "Дія". Деньги можно использовать исключительно для самостоятельного приобретения путевки в лагеря во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой или Тернопольской областях.

Получить дополнительные госвыплаты смогут граждане, зарегистрированные на деоккупированных или до сих пор оккупированных территориях, где продолжаются боевые действия, проживают на границе с РФ, а также малообеспеченные многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов, получивших статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Больше о помощи

Напомним, некоторым украинцам предоставили право оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.

Также мы писали, что ранее украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан.