Допомога на дітей у 40 тис. грн — як отримати виплати

Жінка з дитиною. Фото: Freepik

В Україні держава продовжує надавати одну з довоєнних соціальних виплат. Йдеться про допомогу під час народження малюка.

Виплати передбачено законом № 2812-XII.

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Які виплати при народженні малюка у 2023 році

У рамках закону "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", родини мають право на фінансову допомогу під час народження малюка та протягом наступних трьох років народження.

У 2023 році розмір допомоги становить 41,2 тисячі гривень. Суму нараховують кількома траншами. Одразу після народження виплата становить 10,32 тисячі гривень, надалі (протягом 36 місяців) по 860 гривень.

Як отримати допомогу при народженні дитини

Громадяни можуть отримати допомогу дистанційно, перейшовши за посиланням на порталі державних послуг "Дія". Також це можна зробити офлайн, особисто заповнивши заявку на отримання комплексної послуги "єМалятко".

Для цього потрібно звернутися в один з органів соціального захисту населення чи Центр надання адміністративних послуг за місцем проживання.

Потрібно мати такий пакет документів:

паспорт одного з батьків або документ, який посвідчує особу;

код індивідуального податкового номера;

довідку про реєстрацію місця проживання (якщо це ID-картка);

свідоцтво про народження дитини;

номер рахунку у банку для соціальних виплат;

опікунам — судове рішення суду про встановлення опіки;

документи, що засвідчують народження дитини (якщо дитина народилась за кордоном).

Виплати на другу дитину такі ж, як і на першу.

Інша допомога для дітей

Окрім того, родини при народженні дитини мають право на "пакунок малюка". У нього входять: пелюшки, підгузки, дитячі засоби гігієни та інші необхідні речі.

Для тих жінок, які не працюють, проте стоять на обліку у Центрі зайнятості, розмір грошової допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами становить 670 гривень.

Самотнім матерям призначають допомогу у такому розмірі:

діти до шести років — 2,27 тисячі гривень;

діти 6–18 років — 2,83 тисячі гривень;

18–23 роки (за умови продовження навчання) — 2,68 тисячі гривень.

Мінімальний розмір аліментів на дитину у 2023 році такий:

дітям до шести років — 1,13 тисячі гривень;

дітям 6–18 років — 1,4 тисячі гривень;

дітям 18–23 років (у разі продовження навчання) — 1,34 тисячі гривень.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) з дітьми мають право на отримання 150 тис. грн. Такі виплати гарантують тим, хто має реєстрацію у п'яти регіонах.

Також ми писали, що українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.