Помощь на детей в 40 тыс. грн — как получить выплаты

Женщина с ребенком. Фото: Freepik

В Украине государство продолжает предоставлять одну из довоенных социальных выплат. Речь идет о помощи во время рождения малыша.

Выплаты предусмотрены законом №2812-XII.

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Какие выплаты при рождении малыша в 2023 году

В рамках закона "О государственной помощи семьям с детьми", семьи имеют право на финансовую помощь во время рождения малыша и в течение следующих трех лет рождения.

В 2023 году размер пособия составляет 41,2 тысячи гривен. Сумму начисляют несколькими траншами. Сразу после рождения выплата составляет 10,32 тысячи гривен, в дальнейшем (в течение 36 месяцев) по 860 гривен.

Как получить помощь при рождении ребенка

Граждане могут получить помощь дистанционно, перейдя по ссылке на портале государственных услуг "Дія". Также это можно сделать офлайн, лично заполнив заявку на получение комплексной услуги "еМалятко".

Для этого следует обратиться в один из органов социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг по месту жительства.

Требуется такой пакет документов:

паспорт одного из родителей или документ, удостоверяющий личность;

код индивидуального налогового номера;

справку о регистрации места жительства (если это ID-карта);

свидетельство о рождении ребенка;

номер счета в банке для социальных выплат;

опекунам — судебное решение суда об установлении опеки;

документы, свидетельствующие о рождении ребенка (если ребенок родился за границей).

Выплаты на второго ребенка такие же, как и на первого.

Другая помощь для детей

Кроме того, семьи при рождении ребенка имеют право на "пакет малыша". В него входят: пеленки, подгузники, детские средства гигиены и другие необходимые вещи.

Для тех женщин, которые не работают, но стоят на учете в Центре занятости, размер денежной помощи в связи с беременностью и родами составляет 670 гривен.

Одиноким матерям назначают помощь в таком размере:

дети до шести лет — 2,27 тысячи гривен;

дети 6-18 лет — 2,83 тысячи гривен;

18-23 года (при условии продолжения обучения) — 2,68 тысячи гривен.

Минимальный размер алиментов на ребенка в 2023 году таков:

детям до шести лет — 1,13 тысячи гривен;

детям 6–18 лет — 1,4 тысячи гривен;

детям 18-23 лет (в случае продолжения обучения) — 1,34 тысячи гривен.

Больше о помощи

Напомним, в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с детьми имеют право на получение 150 тыс. грн. Такие выплаты гарантируют тем, кто имеет регистрацию в пяти регионах.

Также мы писали, что украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.