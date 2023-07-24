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Соцдопомога в Україні: які будуть виплати на дітей у серпні

24 липня 2023 10:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Соцдопомога в Україні — які будуть виплати на дітей у серпні
Діти на галявині. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У серпні 2023 року держава продовжить виплачувати соціальну допомогу громадянам на дітей. Йдеться про аліменти, виплати самотнім матерям, "декретні" та на опіку за дітьми.

Новини.LIVE повідомляють, які будуть виплати у серпні.

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Аліменти для дітей у серпні

У серпні мінімальна гарантована сума аліментів буде така:

  • діти до 6 років — 1,1 тис. грн;
  • від 6 до 18 років — 1,37 тис. грн.

Максимальна сума:

  • дітям до 6 років — 22 тис. грн;
  • від 6 до 18 років — 27,4 тис. грн.

Декретні виплати

Допомога жінкам на вагітність становить 100% від її заробітної плати. Проте, у разі, якщо жінка безробітна і не є фізособою-підприємцем, але сплачує ЄСВ — їй передбачено не менше 25% від суми прожиткового мінімуму для працездатних осіб (650 грн щомісяця).

Виплати будуть такі:

  • 180 декретних днів — 3,9 тис. грн;
  • 140 днів — 3 тис. грн;
  • 126 днів — 2,73 тис. грн.

Виплати за опіку над дитиною

Допомога становить 2,5 прожиткових мінімумів на дітей різного віку, а на дітей, які мають інвалідність — три аналогійні виплати.

З 1 серпня виплати виглядатимуть так:

  • діти до 6 років — 5,5 тис. грн;
  • діти від 6 до 18 років — 6,86 тис. грн;
  • діти до 6 років з інвалідністю — 6,6 тис. грн;
  • діти від 6 до 18 років з інвалідністю — 8.23 тис. грн.

Виплати самотнім матерям

Розмір виплати на одну дитину для самотніх матерів становить різницю між 100% прожиткового мінімуму на дитину певного віку та середньомісячним сукупним доходом родини. Відтак, суми виплат такі:

  • діти до 6 років — 2,2 тис. грн;
  • діти від 6 до 18 років — 2,74 тис. грн;
  • студенти стаціонару від 18 до 23 років — 2,6 тис. грн.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.

Також громадяни можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду Save the Children. Окрім грошей, роздають також безплатні продуктові набори.

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