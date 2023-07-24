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Соцпомощь в Украине: какие будут выплаты на детей в августе

24 июля 2023 10:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Соцпомощь в Украине — какие будут выплаты на детей в августе
Дети на лужайке. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В августе 2023 года государство продолжит выплачивать социальную помощь гражданам на детей. Речь идет об алиментах, выплатах одиноким матерям, "декретных" и на опеку за детьми.

Новини.LIVE сообщают, какие будут выплаты в августе.

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Алименты для детей в августе

В августе минимальная гарантированная сумма алиментов будет такова:

  • дети до 6 лет — 1,1 тыс. грн;
  • от 6 до 18 лет — 1,37 тыс. грн.

Максимальная сумма:

  • детям до 6 лет — 22 тыс. грн;
  • от 6 до 18 лет — 27,4 тыс. грн.

Декретные выплаты

Помощь женщинам на беременность составляет 100% ее заработной платы. Однако, если женщина безработная и не является физлицом-предпринимателем, но платит ЕСВ — ей предусмотрено не менее 25% от суммы прожиточного минимума для трудоспособных лиц (650 грн ежемесячно).

Выплаты будут следующие:

  • 180 декретных дней — 3,9 тыс. грн;
  • 140 дней — 3 тыс. грн;
  • 126 дней — 2,73 тыс. грн.

Выплаты за опеку над ребенком

Пособие составляет 2,5 прожиточных минимумов на детей всех возрастов, а на детей, имеющих инвалидность, — три аналогичные выплаты.

С 1 августа выплаты будут выглядеть так:

  • дети до 6 лет — 5,5 тыс. грн;
  • дети от 6 до 18 лет — 6,86 тыс. грн;
  • дети до 6 лет с инвалидностью — 6,6 тыс. грн;
  • дети от 6 до 18 лет с инвалидностью — 8.23 тыс. грн.

Выплаты одиноким матерям

Размер выплаты на одного ребенка для одиноких матерей составляет разницу между 100% прожиточного минимума на ребенка определенного возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи. Следовательно, суммы выплат таковы:

  • дети до 6 лет — 2,2 тыс. грн;
  • дети от 6 до 18 лет — 2,74 тыс. грн;
  • студенты стационара от 18 до 23 лет — 2,6 тыс. грн.

Больше о помощи

Напомним, украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.

Также граждане могут получить финансовую помощь от Международного фонда Save the Children. Кроме денег, раздают бесплатные продуктовые наборы.

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