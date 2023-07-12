Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow З 1 вересня переселенців масово позбавлять виплат: деталі рішення Кабміну arrow

З 1 вересня переселенців масово позбавлять виплат: деталі рішення Кабміну

12 липня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Виплати ВПО — з 1 вересня переселенців масово позбавлять допомоги
Гроші у руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з 1 вересня грошову допомогу продовжать для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чий майновий стан потребує такої підтримки. Якщо статки переселенців дозволяють здійснювати суттєві витрати, право на соцвиплати скасують.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів про фінансування виплат ВПО.

Читайте також:

Кого з переселенців позбавлять виплат

Згідно з постановою, з вересня виплати припинять тим ВПО, які з моменту її ухвалення:

  • купили новий транспорт (менше п'яти років), крім авто, закуплені волонтерами для армії;
  • придбали ділянку землі, квартиру чи будинок (крім житла за рахунок держави чи бюджету) на суму, що перевищує 100 тис. грн;
  • є депозит у банку і сумою коштів, більшою за 100 тис. грн;
  • купили іноземну валюту та банківські метали на суму понад 100 тис. грн;
  • є власниками житла поза територіями, де ведуться бойові дії чи є окупованими, якщо площа перевищує 13,65 кв. м на одного члена родини.

Допомогу не призначать, якщо упродовж трьох місяців перед зверненням хтось із родини здійснив суттєві витрати — на суму від 100 тис. грн одним платежем. Також виплати не продовжать громадянам, які:

  • виїхали за кордон і перебувають там більше 30 днів поспіль без документально підтверджених причин (службове відрядження чи стажування, лікування або реабілітація, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини);
  • повернулись на залишене місце проживання.

Виплати не продовжать особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі чи засуджені за колабораціонізм.

Рішення про припинення допомоги буде ухвалене за результатом перевірки громадян через держреєстри. У разі незгоди ВПО зможе оскаржити рішення, надавши підтверджуючі документи.

У Мінсоцполітики зауважили, що нові критерії на надання соцвиплат не поширюються на отриману грошову допомогу до 1 серпня 2023 року.

Для ВПО, які вперше звернуться за соцвиплатами після цієї дати допомогу призначать на шість місяців, на сім’ю, та виплачуватимуть щомісяця одному з членів родини:

  • 3 тис. грн — для осіб з інвалідністю та дітей;
  • 2 тис. грн — для інших осіб.

Для таких сімей допомогу можуть призначити ще на один шестимісячний термін, якщо в родині є:

  • діти, у котрих є інвалідність;
  • громадяни, які доглядають за людьми з інвалідністю;
  • громадяни літнього віку;
  • особи, які мають троє і більше неповнолітніх дітей;
  • неповнолітні та малолітні діти без супроводу законного представника;
  • дохід на одного члена родини не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів.

Нагадаємо, в Україні деяких пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть позбавити грошових виплат. Щоб цього не сталося, потрібно пройти підтвердження особи.

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією переважна більшість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) досі не мають роботи та перебувають у пошуку. Працевлаштуванню заважають низка причин.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз