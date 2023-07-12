Виплати ВПО — з 1 вересня переселенців масово позбавлять допомоги

З 1 вересня переселенців масово позбавлять виплат: деталі рішення Кабміну
В Україні з 1 вересня грошову допомогу продовжать для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чий майновий стан потребує такої підтримки. Якщо статки переселенців дозволяють здійснювати суттєві витрати, право на соцвиплати скасують.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів про фінансування виплат ВПО.
Кого з переселенців позбавлять виплат
Згідно з постановою, з вересня виплати припинять тим ВПО, які з моменту її ухвалення:
- купили новий транспорт (менше п'яти років), крім авто, закуплені волонтерами для армії;
- придбали ділянку землі, квартиру чи будинок (крім житла за рахунок держави чи бюджету) на суму, що перевищує 100 тис. грн;
- є депозит у банку і сумою коштів, більшою за 100 тис. грн;
- купили іноземну валюту та банківські метали на суму понад 100 тис. грн;
- є власниками житла поза територіями, де ведуться бойові дії чи є окупованими, якщо площа перевищує 13,65 кв. м на одного члена родини.
Допомогу не призначать, якщо упродовж трьох місяців перед зверненням хтось із родини здійснив суттєві витрати — на суму від 100 тис. грн одним платежем. Також виплати не продовжать громадянам, які:
- виїхали за кордон і перебувають там більше 30 днів поспіль без документально підтверджених причин (службове відрядження чи стажування, лікування або реабілітація, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини);
- повернулись на залишене місце проживання.
Виплати не продовжать особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі чи засуджені за колабораціонізм.
Рішення про припинення допомоги буде ухвалене за результатом перевірки громадян через держреєстри. У разі незгоди ВПО зможе оскаржити рішення, надавши підтверджуючі документи.
У Мінсоцполітики зауважили, що нові критерії на надання соцвиплат не поширюються на отриману грошову допомогу до 1 серпня 2023 року.
Для ВПО, які вперше звернуться за соцвиплатами після цієї дати допомогу призначать на шість місяців, на сім’ю, та виплачуватимуть щомісяця одному з членів родини:
- 3 тис. грн — для осіб з інвалідністю та дітей;
- 2 тис. грн — для інших осіб.
Для таких сімей допомогу можуть призначити ще на один шестимісячний термін, якщо в родині є:
- діти, у котрих є інвалідність;
- громадяни, які доглядають за людьми з інвалідністю;
- громадяни літнього віку;
- особи, які мають троє і більше неповнолітніх дітей;
- неповнолітні та малолітні діти без супроводу законного представника;
- дохід на одного члена родини не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів.
Нагадаємо, в Україні деяких пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть позбавити грошових виплат. Щоб цього не сталося, потрібно пройти підтвердження особи.
Також ми писали, що на другий рік війни з Росією переважна більшість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) досі не мають роботи та перебувають у пошуку. Працевлаштуванню заважають низка причин.