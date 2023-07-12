Выплаты ВПЛ — с 1 сентября переселенцев массово лишат помощи

Деньги в руках. Фото: google.com

В Украине с 1 сентября денежную помощь продолжат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. Если состояние переселенцев позволяет осуществлять существенные расходы, право на соцвыплаты отменят.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров о финансировании выплат ВПЛ.

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Согласно постановлению, с сентября выплаты прекратят тем ВПЛ, которые с момента его принятия:

купили новый транспорт (менее пяти лет), кроме авто, закупленные волонтерами для армии;

приобрели участок земли, квартиру или дом (кроме жилья за счет государства или бюджета) на сумму, превышающую 100 тыс. грн;

есть депозит в банке с суммой средств более 100 тыс. грн;

купили иностранную валюту и банковские металлы на сумму более 100 тыс. грн;

являются собственниками жилья вне территорий, где ведутся боевые действия или оккупированы, если площадь превышает 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Помощь не назначат, если за три месяца перед обращением кто-то из семьи осуществил существенные расходы — на сумму от 100 тыс. грн одним платежом. Также выплаты не продлят гражданам, которые:

выехали за границу и находятся там более 30 дней подряд без документально подтвержденных причин (служебная командировка или стажировка, лечение или реабилитация, уход за больным ребенком, оздоровление ребенка);

вернулись на оставленное место жительства.

Выплаты не продлят лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденных за коллаборационизм.

Решение о прекращении помощи будет принято по результатам проверки граждан через госреестры. В случае несогласия ВПЛ сможет обжаловать решение, предоставив подтверждающие документы.

В Минсоцполитики отметили, что новые критерии предоставления соцвыплат не распространяются на полученную денежную помощь до 1 августа 2023 года.

Для ВПЛ, которые впервые обратятся за соцвыплатами после этой даты, помощь назначат на шесть месяцев, на семью, и будут выплачивать ежемесячно одному из членов семьи:

3 тыс. грн — для лиц с инвалидностью и детей;

2 тыс. грн — для других лиц.

Для таких семей помощь могут назначить еще на один шестимесячный срок, если в семье есть:

дети, у которых есть инвалидность;

граждане, ухаживающие за людьми с инвалидностью;

граждане пожилого возраста;

лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;

несовершеннолетние и малолетние дети без сопровождения законного представителя;

доход на одного члена семьи не превышает четырех прожиточных минимумов.

Напомним, в Украине некоторых пенсионеров и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут лишить денежных выплат. Чтобы этого не произошло, нужно пройти подтверждение личности.

Также мы писали, что на второй год войны с Россией большинство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до сих пор не имеют работы и находятся в поиске. Трудоустройству мешают ряд причин.