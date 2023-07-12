Выплаты ВПЛ — с 1 сентября переселенцев массово лишат помощи

С 1 сентября переселенцев массово лишат выплат: детали решения Кабмина
В Украине с 1 сентября денежную помощь продолжат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. Если состояние переселенцев позволяет осуществлять существенные расходы, право на соцвыплаты отменят.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров о финансировании выплат ВПЛ.
Кого из переселенцев лишат выплат
Согласно постановлению, с сентября выплаты прекратят тем ВПЛ, которые с момента его принятия:
- купили новый транспорт (менее пяти лет), кроме авто, закупленные волонтерами для армии;
- приобрели участок земли, квартиру или дом (кроме жилья за счет государства или бюджета) на сумму, превышающую 100 тыс. грн;
- есть депозит в банке с суммой средств более 100 тыс. грн;
- купили иностранную валюту и банковские металлы на сумму более 100 тыс. грн;
- являются собственниками жилья вне территорий, где ведутся боевые действия или оккупированы, если площадь превышает 13,65 кв. м на одного члена семьи.
Помощь не назначат, если за три месяца перед обращением кто-то из семьи осуществил существенные расходы — на сумму от 100 тыс. грн одним платежом. Также выплаты не продлят гражданам, которые:
- выехали за границу и находятся там более 30 дней подряд без документально подтвержденных причин (служебная командировка или стажировка, лечение или реабилитация, уход за больным ребенком, оздоровление ребенка);
- вернулись на оставленное место жительства.
Выплаты не продлят лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденных за коллаборационизм.
Решение о прекращении помощи будет принято по результатам проверки граждан через госреестры. В случае несогласия ВПЛ сможет обжаловать решение, предоставив подтверждающие документы.
В Минсоцполитики отметили, что новые критерии предоставления соцвыплат не распространяются на полученную денежную помощь до 1 августа 2023 года.
Для ВПЛ, которые впервые обратятся за соцвыплатами после этой даты, помощь назначат на шесть месяцев, на семью, и будут выплачивать ежемесячно одному из членов семьи:
- 3 тыс. грн — для лиц с инвалидностью и детей;
- 2 тыс. грн — для других лиц.
Для таких семей помощь могут назначить еще на один шестимесячный срок, если в семье есть:
- дети, у которых есть инвалидность;
- граждане, ухаживающие за людьми с инвалидностью;
- граждане пожилого возраста;
- лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
- несовершеннолетние и малолетние дети без сопровождения законного представителя;
- доход на одного члена семьи не превышает четырех прожиточных минимумов.
Напомним, в Украине некоторых пенсионеров и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут лишить денежных выплат. Чтобы этого не произошло, нужно пройти подтверждение личности.
Также мы писали, что на второй год войны с Россией большинство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до сих пор не имеют работы и находятся в поиске. Трудоустройству мешают ряд причин.