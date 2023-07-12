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С 1 сентября переселенцев массово лишат выплат: детали решения Кабмина

12 июля 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Выплаты ВПЛ — с 1 сентября переселенцев массово лишат помощи
Деньги в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с 1 сентября денежную помощь продолжат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. Если состояние переселенцев позволяет осуществлять существенные расходы, право на соцвыплаты отменят.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров о финансировании выплат ВПЛ.

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Согласно постановлению, с сентября выплаты прекратят тем ВПЛ, которые с момента его принятия:

  • купили новый транспорт (менее пяти лет), кроме авто, закупленные волонтерами для армии;
  • приобрели участок земли, квартиру или дом (кроме жилья за счет государства или бюджета) на сумму, превышающую 100 тыс. грн;
  • есть депозит в банке с суммой средств более 100 тыс. грн;
  • купили иностранную валюту и банковские металлы на сумму более 100 тыс. грн;
  • являются собственниками жилья вне территорий, где ведутся боевые действия или оккупированы, если площадь превышает 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Помощь не назначат, если за три месяца перед обращением кто-то из семьи осуществил существенные расходы — на сумму от 100 тыс. грн одним платежом. Также выплаты не продлят гражданам, которые:

  • выехали за границу и находятся там более 30 дней подряд без документально подтвержденных причин (служебная командировка или стажировка, лечение или реабилитация, уход за больным ребенком, оздоровление ребенка);
  • вернулись на оставленное место жительства.

Выплаты не продлят лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденных за коллаборационизм.

Решение о прекращении помощи будет принято по результатам проверки граждан через госреестры. В случае несогласия ВПЛ сможет обжаловать решение, предоставив подтверждающие документы.

В Минсоцполитики отметили, что новые критерии предоставления соцвыплат не распространяются на полученную денежную помощь до 1 августа 2023 года.

Для ВПЛ, которые впервые обратятся за соцвыплатами после этой даты, помощь назначат на шесть месяцев, на семью, и будут выплачивать ежемесячно одному из членов семьи:

  • 3 тыс. грн — для лиц с инвалидностью и детей;
  • 2 тыс. грн — для других лиц.

Для таких семей помощь могут назначить еще на один шестимесячный срок, если в семье есть:

  • дети, у которых есть инвалидность;
  • граждане, ухаживающие за людьми с инвалидностью;
  • граждане пожилого возраста;
  • лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
  • несовершеннолетние и малолетние дети без сопровождения законного представителя;
  • доход на одного члена семьи не превышает четырех прожиточных минимумов.

Напомним, в Украине некоторых пенсионеров и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут лишить денежных выплат. Чтобы этого не произошло, нужно пройти подтверждение личности.

Также мы писали, что на второй год войны с Россией большинство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до сих пор не имеют работы и находятся в поиске. Трудоустройству мешают ряд причин.

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