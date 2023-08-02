Допомогу почнуть виплачувати дітям, народженим після війни

Дитина з дорослими. Фото: Pixabay

В Україні з серпня 2023 року почнуть виплачувати державну матеріальну допомогу дітям, народженим після 24 лютого минулого року. Проте таке право нададуть за певних умов.

Про це повідомляє видання nv.ua.

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Хто зможе отримати допомогу на дітей

Як зазначається, гроші зможуть отримати громадяни, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). На виплату допомоги мають право діти переселенців, які народилися та були прописані за новим місцем проживання.

Розмір допомоги дітям переселенців, які народилися після війни, становить 3 тис. гривень.

Зараз уряд врегулював відповідне питання, адже раніше з цим були проблеми. Все через те, що статус таких немовлят не мав юридичного підґрунтя. Такі діти не вважалися переселенцями, адже вже народилися на новому місці, тому не мали право на виплати, які передбачені для ВПО.

Як і для решти переселенців, таку допомогу призначатимуть на шість місяців з можливістю пролонгування терміну, якщо родина з категорій незахищених.

Як оформити фіндопомогу для ВПО

Переселенці можуть отримати довідку ВПО та подати заявку на допомогу особисто чи дистанційно.

Офлайн можна зробити:

через ЦНАП громади, куди переїхала особа;

через управління соціального захисту населення;

через уповноважених осіб виконавчих органів сільської, селищної, міської ради.

Необхідно надати посвідчення особи та документ про реєстрацію у населеному пункті, що перебуває під окупацією чи де тривають бої.

Онлайн отримати допомогу можна:

авторизувавшись у застосунку "Дія";

далі треба обрати послугу "Допомога для ВПО";

послуга комплексна — можна оформити як довідку ВПО, так і виплати.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.

Також громадяни можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду Save the Children. Окрім грошей, роздають також безкоштовні продуктові набори.