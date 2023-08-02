Помощь начнут выплачивать детям, рожденным после войны

Ребенок со взрослыми. Фото: Pixabay

В Украине с августа 2023 года начнут выплачивать государственную материальную помощь детям, рожденным после 24 февраля прошлого года. Однако такое право будет предоставлено при определенных условиях.

Об этом сообщает издание nv.ua.

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Кто сможет получить помощь на детей

Как отмечается, деньги смогут получить граждане, имеющие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). На выплату помощи имеют право дети родившихся у переселенцев, которые были прописаны по новому месту жительства.

Размер помощи детям переселенцев, родившихся после войны, составляет 3 тыс. гривен.

Сейчас правительство урегулировало соответствующий вопрос, ведь раньше с этим были проблемы. Все потому, что статус таких младенцев не имел юридического основания. Такие дети не считались переселенцами, ведь родились на новом месте, поэтому не имели права на выплаты, предусмотренные для ВПЛ.

Как и для остальных переселенцев, такая помощь будет назначена на шесть месяцев с возможностью пролонгирования срока, если семья — из категорий незащищенных.

Как оформить финпомощь для ВПЛ

Переселенцы могут получить справку ВПЛ и подать заявку на помощь лично или дистанционно.

Офлайн можно сделать:

через ЦНАП громады, куда переехало лицо;

через управление социальной защиты населения;

через уполномоченных лиц исполнительных органов сельского, поселкового, городского совета.

Необходимо предоставить удостоверение личности и документ о регистрации в населенном пункте, который находится под оккупацией или где ведутся бои.

Онлайн получить помощь можно:

авторизовавшись в приложении "Дія";

далее следует выбрать услугу "Помощь для ВПЛ";

услуга комплексная — можно оформить как справку ВПЛ, так и выплаты.

Больше о помощи

Напомним, украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.

Также граждане могут получить финансовую помощь от Международного фонда Save the Children. Кроме денег, раздают бесплатные продуктовые наборы.