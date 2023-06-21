ПФУ попередив про зміну способу звернення за пенсією: що важливо знати

Люди похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) попередили українців про зміни в оформленні призначення чи відновлення пенсійних виплат. Йдеться про новий порядок подачі документів для громадян, які отримали статус біженця чи тимчасового захисту за кордоном.

Про це поінформувало Посольство України у Польщі.

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Як тепер подавати документи

Українським біженцям потрібно подавати заяви на призначення чи перерахунок пенсії разом із документами поштою. Серед документів:

заява встановленого зразка (заповнити форму за посиланням);

копія документів про тимчасовий захист (PESEL, якщо йдеться про Польщу) або статус біженця, реєстрація місця проживання за кордоном (переклад);

документ про посвідчення факту, що фізособа жива (з переказом);

копія документів, визначальних у декларації про призначення пенсійної виплати.

Водночас перелік документів для надання заяви про відновлення виплати пенсій відрізняється. Серед них:

заява встановленого зразка (завантажити на персональній сторінці на сайті ПФУ);

копія документа чи документів про тимчасовий захист, чи статус біженця, реєстрація місця нинішнього проживання чи перебування за межами країни (з переказом);

документ про посвідчення факту, що громадянин живий (з перекладом);

копія паспорта.

Примітно, що копії документів, які потрібно додати до заяв, повинні мати засвідчення дипломатичного представництва чи консульської установи України (або ж нотаріально).

Громадяни можуть надсилати заяви на призначення чи відновлення пенсії за допомогою пошти на адресу будь-якого органу Пенсійного фонду, а місце реєстрації людини при цьому неважливе.

Датою звернення за призначенням чи відновленням виплати пенсії вважатимуть дату, зазначену на поштовому штемпелі точки надсилання заяви.

Такий порядок діятиме протягом воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після скасування.

Чи зарахують стаж біженцям

Фахівці Пенсійного фонду пояснюють, що роботу людини, яка виїхала за кордон також можуть зарахувати до страхового стажу для отримання пенсії в Україні. Будуть взяті роки стажу, які громадянин отримав на роботі в іншій країні, якщо не вистачатиме для призначення пенсії.

У ПФУ нагадують, що Україна та деякі інші держави мають договір у галузі соціального забезпечення. За необхідності стаж, який громадянин отримав за час перебування за кордоном, дозволяється враховувати ПФУ.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в країні для виходу на пенсію необхідно мати достатню кількість страхового стажу, цього року — це щонайменше 30 років. При цьому до 2028 року він збільшуватиметься. Оскільки не кожен має стільки у трудовому доробку, громадянам пропонують самостійно накопичити стаж, навіть не працюючи.

Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.