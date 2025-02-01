Українцям стане важче потрапити в ЄС — які зміни планують запровадити навесні 2025 року

Перевірка документів на кордоні. Фото: УНІАН

З 2025 року українців чекають зміни у правилах в’їзду до ЄС. Попри збереження безвізового режиму, для перетину кордону потрібно буде оформлювати платний дозвіл ETIAS. Це нова система контролю, спрямована на посилення безпеки в межах Європейського союзу.

Про те, коли запровадять зміни та як отримати дозвіл, зазначається на сайті ETIAS.

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Кому потрібно отримати дозвіл ETIAS

Для в’їзду до Європи невдовзі запрацює ще одна система контролю — ETIAS (European Travel Information and Authorization System). Очікується, що вона набуде чинності приблизно через пів року після запуску EES, тобто навесні 2025 року.

ETIAS є електронним дозволом на в’їзд для громадян країн, які мають безвізовий режим із ЄС. Оскільки Україна входить до цього списку, тож її громадяни повинні будуть отримати такий дозвіл перед подорожжю. Щоб отримати ETIAS, необхідно:

заповнити онлайн-заявку на офіційному сайті або через мобільний додаток;

сплатити адміністративний збір у розмірі 7 євро;

дочекатися обробки анкети та отримати електронне підтвердження;

перевірити правильність введених даних, щоб уникнути відмови на кордоні.

Як правило, перевірка заявки триває кілька хвилин. Проте у разі додаткової перевірки процес може затягнутися до двох-трьох тижнів. Тому рекомендується подавати заявку заздалегідь. Є також кілька причин, через які вам можуть відмовити в ETIAS дозволі:

Ваші проїзні документи могли бути зареєстровані як втрачені або викрадені. Вас можуть визнати загрозою безпеці, потенційним нелегальним мігрантом або носієм небезпечного захворювання. Ви не надали необхідні додаткові документи чи інформацію в зазначений строк або пропустили обов’язкову співбесіду. Вам раніше забороняли в’їзд чи перебування в країнах ЄС, і ця інформація зафіксована в базі даних. Надані вами дані чи документи викликали обґрунтовані сумніви щодо їхньої достовірності.

Як працюватиме дозвіл на в'їзд до ЄС

ETIAS дозволяє перебувати в країнах Шенгенської зони до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Проте слід пам’ятати, що навіть із чинним дозволом прикордонники можуть відмовити у в’їзді, якщо виникнуть сумніви щодо мети подорожі або дотримання законодавства.

Після схвалення заявка надходитиме на електронну пошту заявника. Дозвіл залишатиметься чинним протягом трьох років або до завершення терміну дії закордонного паспорта. У разі його заміни доведеться подавати нову заявку на отримання ETIAS.

Після старту передбачається перехідний період тривалістю 3-6 місяців, протягом якого використання ETIAS для поїздок не буде обов’язковим. Це дозволить ЄС усунути можливі технічні недоліки та мінімізувати труднощі, які можуть виникнути у мандрівників через впровадження нової системи.

Раніше ми писали, що Німеччина посіла четверту сходинку у світовому рейтингу за кількістю мільярдерів, поступаючись лише США, Китаю та Індії. У 2024 році список німецьких магнатів поповнився дев’ятьма новими іменами, тож загальна їх кількість зросла до 130.

Також ми розповідали, що чимало мандрівників вважають, що формат "все включено" неодмінно передбачає значні витрати на готельне проживання. Однак у Європі та за її межами можна знайти доступні варіанти відпочинку, що забезпечують комфорт без колосальних фінансових витрат.