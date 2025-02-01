Украинцам станет труднее попасть в ЕС — какие изменения планируют ввести весной 2025 года

Проверка документов на границе. Фото: УНИАН

С 2025 года украинцев ждут изменения в правилах в’езду в ЕС. Несмотря на сохранение безвизового режима, для пересечения границы нужно будет оформлять платное разрешение ETIAS. Это новая система контроля, направленная на усиление безопасности в пределах Европейского союза.

О том, когда введут изменения и как получить разрешение, отмечается на сайте ETIAS.

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Кому нужно получить разрешение ETIAS

Для въезда в Европу вскоре заработает еще одна система контроля — ETIAS (European Travel Information and Authorization System). Ожидается, что она вступит в силу примерно через полгода после запуска EES, то есть весной 2025 года.

ETIAS является электронным разрешением на въезд для граждан стран, которые имеют безвизовый режим с ЕС. Поскольку Украина входит в этот список, ее граждане должны будут получить такое разрешение перед путешествием. Чтобы получить ETIAS, необходимо:

заполнить онлайн-заявку на официальном сайте или через мобильное приложение;

оплатить административный сбор в размере 7 евро;

дождаться обработки анкеты и получить электронное подтверждение;

проверить правильность введенных данных, чтобы избежать отказа на границе.

Как правило, проверка заявки длится несколько минут. Однако в случае дополнительной проверки процесс может затянуться до двух-трех недель. Поэтому рекомендуется подавать заявку заранее. Есть также несколько причин, по которым вам могут отказать в ETIAS разрешении:

Ваши проездные документы могли быть зарегистрированы как потерянные или похищенные. Вас могут признать угрозой безопасности, потенциальным нелегальным мигрантом или носителем опасного заболевания. Вы не предоставили необходимые дополнительные документы или информацию в указанный срок или пропустили обязательное собеседование. Вам ранее запрещали въезд или пребывание в странах ЕС, и эта информация зафиксирована в базе данных. Предоставленные вами данные или документы вызвали обоснованные сомнения в их достоверности.

Как будет работать разрешение на въезд в ЕС

ETIAS позволяет находиться в странах Шенгенской зоны до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Однако следует помнить, что даже с действующим разрешением пограничники могут отказать во въезде, если возникнут сомнения относительно цели путешествия или соблюдения законодательства.

После одобрения заявка будет поступать на электронную почту заявителя. Разрешение будет оставаться действующим в течение трех лет или до завершения срока действия загранпаспорта. В случае его замены придется подавать новую заявку на получение ETIAS.

После старта предполагается переходный период продолжительностью 3-6 месяцев, в течение которого использование ETIAS для поездок не будет обязательным. Это позволит ЕС устранить возможные технические недостатки и минимизировать трудности, которые могут возникнуть у путешественников из-за внедрения новой системы.

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